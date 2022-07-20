【環保有賞】Bonaqua夥CASETiFY推膠樽回收計劃　回收即可獲85折CASETiFY優惠券

近年，受政府的大力推動不少機構團體都推出與環保主題有關的活動。Bonaqua宣布與CASETiFY攜手合作推出膠樽回收折扣回贈計劃，將任何飲品膠樽投入飲品膠樽收集箱，即可獲85折CASETiFY 優惠券一張。

「Bonaqua X CASETiFY」膠樽回收折扣回贈計劃由即日起正式啟動，消費者只需親臨CASETiFY觀塘APM旗艦店，並將任何飲品膠樽投入飲品膠樽收集箱，即可獲85折CASETiFY 優惠券一張，計劃旨在推動更多消費者實踐可持續發展生活模式，培養消費者把回收水樽變成習慣。

抽獎贏小薯茄手機殼

另外，計劃亦邀請到本地人氣網絡短片製作團隊「Pomato小薯茄」支持，共同設計及推出了全新Bonaqua X Pomato小薯茄的CASETiFY手機殼系列。5位小薯茄成員包括程人富、阿J、童童、麗英及阿冰，分別以自己的卡通肖像和最代表自己的元素，加上呼籲實踐綠色生活的口號，盼透過創作及作品說話，向年輕一代推廣環保理念，以達成永續地球的願景。

由即日起至8月16日，消費者只需到指定便利店（7月20日開始）或指定商戶購買任何3件「Bonaqua」產品，或於指定網上商店購買任何一箱「Bonaqua」產品，以單一機印收據計算，於推廣活動網站上登記抽獎，即有機會獲得Bonaqua X Pomato CASETiFY手機殼，或CASETiFY優惠券。

銷售點 推廣日期 禮物及數量 指定便利店 7月20日至8月16日 Bonaqua® X Pomato CASETiFY手機殼（童童）- 100份

Bonaqua® X Pomato CASETiFY手機殼（人富）- 100份

85折CASETiFY 優惠券 - 100份 指定商戶 7月15日至8月16日 Bonaqua® X Pomato CASETiFY手機殼（冰） - 100份

Bonaqua® X Pomato CASETiFY手機殼（J）- 100份

85折CASETiFY 優惠券 - 150份 指定網上商店 7月15日至8月16日 Bonaqua® X Pomato CASETiFY手機殼（麗英）- 100份

85折CASETiFY 優惠券 - 50份

責任編輯：區祖飛

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