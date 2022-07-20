【理財規劃】臨近退休仍然有負債 可以點做？

退休可能意味着朝九晚五的世界結束，但這並不能結束財務擔憂，特別仍有很多債務的時候。假如臨近退休面對這種情況，有以下幾步要做。

1.弄清楚欠什麼

為了製定有效的債務償還策略，你需要評估清楚情況。列出所有債務，然後查看每個債務的餘額和利率。你應該能夠通過網上銀行或信用卡賬戶找到這些信息。否則，你可以聯繫相關金融機構。

將債務按照對你最有意義的順序排列。如果你想快速擺脫債務，將最高利率放在首位通常是解決這種情況的最明智方法。但有些人可能更願意先把一些較小的債務從他們的清單上剔除，然後再轉向更大的債務。

2.製定債務償還計劃

一旦知道了想要解決債務的順序，就弄清楚可如何真正實現。通過改變預算和減少可自由支配的購物，每個月也許就可以找到一點額外的現金。但是，當這不可能時，你可能不得不訴諸其他策略。例如，如果你有信用卡債務，可以嘗試使用餘額轉戶。這會暫時停止欠款增長，以幫助在償還債務方面取得更多進展。或者可以試試個人貸款。這本質上是用一種債務換另一種債務，但如果你有信用卡債務，由於利率很高，所以不快些處理可能會迅速膨脹。

不要太擔心低利率債務，比如抵押貸款。如果你能在退休前還清這筆錢，那就最好。但這種類型的債務並不像其他高息債務，因為按揭通常具有可預測的付款和低利率。

3. 重新考慮退休計劃

既然你知道自己有多少債務以及計劃如何還清債務，就應該能夠計算出大約多久才能還清債務。如果你即將退休，請務必檢查提取退休金策略，以確保預算能夠滿足債務償還需求。

如果你擔心儲蓄過早用完，可以嘗試減少退休支出。或者可以考慮推遲退休或慢慢過渡到退休，又也許在永久退休之前做一段時間的兼職工作。如果不想繼續從事常規工作，可以嘗試找更符合自己愛好的副業。同樣，不必償還所有債務即可舒適地退休。如果你在退休計劃中為每月定期償還債務進行了預算規劃，那麼在整個退休期間還清債務不會帶來重大問題。

但要對自己誠實。延遲退休或削減開支聽起來可能並不有趣，但比起讓債務失控並過早耗盡你的積蓄是一個更好的選擇。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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