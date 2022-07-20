  • 31°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市場分析】穆迪：中國監管機構對村鎮銀行監管干預　有助重振公眾信心　利好信用評級

個人增值 12:13 2022/07/20

分享：

分享：

近日河南村鎮銀行出現取錢難的事件，引發市場對中國金融風險的憂慮。不過信貸評級機構穆迪最近就發表報告，指出中國政府對倒閉的村鎮銀行作出監管干預，有助重振公眾信心，利好信貸評級。

報告指出，中國的金融監管機構在上周五（15日）開始對河南省及安徽省5家倒閉村鎮銀行的存戶作出補償。而監管干預有利於中國銀行體系的信用評級，因為可以防止地方事件演變成系統性風險。當局的舉措將恢復公眾對政府保護存款人利益的信心，尤其是小型銀行。

事實上，中國人民銀行在其2021年第四季對金融機構的評級中，確定了全國有超過300家高風險小型銀行，當中13家是城市商業銀行、186家農村金融機構及103家村鎮銀行，合計佔整體中國銀行8%及整個系統資產1%。

雖然在銀行體系資產中佔比很小，但高風險銀行佔城市商業銀行總資產3%，佔農村金融機構5%，以及佔村鎮銀行的7%。與小型銀行相比，一綫的地區銀行有更佳的財務表現及治理，減輕了系統性風險的憂慮。而實力較弱的地區銀行可能個別規模較小，監管機構能解決其特別的困境，以防範產生傳染風險。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人 （附公屋、居屋、私樓三大家庭育兒支出分享）　
2022/07/19
養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人 （附公屋、居屋、私樓三大家庭育兒支出分享）　
【内地生租房】内地生租樓需求旺盛 4大業主需留意事項
2022/07/19
【内地生租房】内地生租樓需求旺盛 4大業主需留意事項
【關注員工健康】滙豐保險在僱員褔利APP 新增即時健康掃描功能
2022/07/19
【關注員工健康】滙豐保險在僱員褔利APP 新增即時健康掃描功能
【職場福利】美國企業提供更年期福利　冀減低中年女性身心變化影響
2022/07/17
【職場福利】美國企業提供更年期福利　冀減低中年女性身心變化影響
新冠後遺症 可以針灸+中藥+刮痧 三管齊下改善
2022/07/17
新冠後遺症 可以針灸+中藥+刮痧 三管齊下改善
中國市場 穆迪 評級機構 金融監管機構 中國人民銀行 河南省 金融 安徽省 銀行 金融機構

下一篇文章

【環球市場分析】風險資產可能進一步反彈 新加坡銀行 ： 美元或會保持領先地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績期】中金估7隻中資股 上半年盈利有驚喜
【業績期】中金估7隻中資股 上半年盈利有驚喜
養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人 （附公屋、居屋、私樓三大家庭育兒支出分享）　
養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人 （附公屋、居屋、私樓三大家庭育兒支出分享）　
今日理財筆記 - 養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬 （附3大家庭育兒支出分享）
養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬 （附3大家庭育兒支出分享）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【美元定存】三銀行加美元定存息　星展12個月年息2.5厘
【美元定存】三銀行加美元定存息　星展12個月年息2.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款