【市場分析】穆迪：中國監管機構對村鎮銀行監管干預　有助重振公眾信心　利好信用評級

近日河南村鎮銀行出現取錢難的事件，引發市場對中國金融風險的憂慮。不過信貸評級機構穆迪最近就發表報告，指出中國政府對倒閉的村鎮銀行作出監管干預，有助重振公眾信心，利好信貸評級。

報告指出，中國的金融監管機構在上周五（15日）開始對河南省及安徽省5家倒閉村鎮銀行的存戶作出補償。而監管干預有利於中國銀行體系的信用評級，因為可以防止地方事件演變成系統性風險。當局的舉措將恢復公眾對政府保護存款人利益的信心，尤其是小型銀行。

事實上，中國人民銀行在其2021年第四季對金融機構的評級中，確定了全國有超過300家高風險小型銀行，當中13家是城市商業銀行、186家農村金融機構及103家村鎮銀行，合計佔整體中國銀行8%及整個系統資產1%。

雖然在銀行體系資產中佔比很小，但高風險銀行佔城市商業銀行總資產3%，佔農村金融機構5%，以及佔村鎮銀行的7%。與小型銀行相比，一綫的地區銀行有更佳的財務表現及治理，減輕了系統性風險的憂慮。而實力較弱的地區銀行可能個別規模較小，監管機構能解決其特別的困境，以防範產生傳染風險。

責任編輯：鄭樂怡

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