Reebok Nano X2第二代面世　多功能球鞋Body Combat/Pump必備

今天做運動的人多了，君不見晚上健身室或運動場都擠滿了人？因此，筆者相信大家都明白到做運動對身體有莫大的好處。不過，在運動時卻眼見有不少人穿錯球鞋，卻是甚少人理會的事，就正如在大型健身室每天都進行得如火如荼的Body Pump、Body Combat或Body Attack等帶氧運動課程，筆者身為這類型運動的「玩家」，倒發覺場內的男女幾乎大部分人都穿了跑鞋上陣，可說是大錯特錯。

▲ Reebok x Les Mills Nano X2 運動鞋，最適合穿上它參加高強度間歇訓練、團體課、有氧訓練和拳擊等訓練，例如body combat或body pump等運動，另備有女裝尺碼可供選擇。（$899／圖片品牌提供）

▲ 男裝Nano X2運動鞋，將TPU鞋踭升級，而且加多了鞋底的穩定性。（$899／圖片品牌提供）

不錯﹗跑鞋都是運動鞋的一種，但鞋身輕盈，為了方便跑步鞋底的設計較薄，隨之而來是欠缺穩定性，所以當穿上跑鞋參加如Body Attack等運動時，因為急速起跳和大幅度移動，往往容易造成「拗柴」事件。

因此，選擇一對優良的多功能訓練鞋更是不可缺少。而一直專注這方面研究的有Reebok，品牌旗下的Les Mills系列可說是這方面的表表者。最近品牌推出第二代Nano球鞋系列，鞋身採用針織鞋面緊貼雙腳，同時又增加透氣度。

▲ 另一款男裝Nano X2運動鞋採用最基本黑白色針織鞋面，這個色相應該最得男士們歡心。（$899／圖片品牌提供）

▲ 使用與跑鞋Floatride Energy 4相同的前掌發泡緩震材質，不僅提供舒適感和支撐力，還賦予額外的回彈力。（圖片品牌提供）

鞋底方面，使用與跑鞋Floatride Energy 4相同的前掌發泡緩震材質，提供舒適感和支撐力，還賦予額外的回彈力，而將舊有的TPU鞋踭升級，令運動者提高足踭於快速移動時帶來穩定性。只要試過Nano球鞋的人，就一定懂得它與跑鞋的分別。

產品查詢：3100 0497