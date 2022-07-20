【環球市場分析】風險資產可能進一步反彈 新加坡銀行 ： 美元或會保持領先地位

新加坡銀行發佈外匯研究報告，該行認為短期內市場沒有消息對股市而言是一個好消息。未來在歐洲或是隨着業績期來臨，該行相信風險資產很可能進一步反彈，並認為現時從防禦立場轉變為時尚早，又指今年第三季度，美元或會保持領先地位。

近日已有報導暗示歐洲央行將討論加息50個基點的可行性，與之前明確的25個基點有一定落差，卻可以提振歐元和歐洲貨幣。新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄認為歐元在短期內可獲得喘息機會，但未來數個季度對歐洲來說仍然很嚴峻，可能會出現數月的能源危機及政治問題。



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英磅受損害



即使英國勞動力市場報告強勁，低英鎊兌美元在美元疲軟的情況下升至 1.20 以上，隔夜相對於其他歐洲貨幣表現不佳，8 月會議上加息 50 個基點的前景以及量化緊縮的逐步開始。沈茂雄認為，英國經濟增長乏力可能會限制英國央行 （BoE） 大幅收緊貨幣政策的能力，從而損害英鎊。

考慮到政策的負面因素及通脹在未來一段時間內仍將保持高位的可能性，沈茂雄認為大幅加息是合理。這次的時間和性質與上個月美聯儲在會議前兩天的決定有很大的相似之處，故認為現時是一個險情，雖然目前仍然較傾加息低於 25 個基點。

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