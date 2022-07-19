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養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬 （附3大家庭育兒支出分享）

個人增值 18:39 2022/07/19

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養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬？一齊嚟睇下3大家庭的育兒支出分別有幾多；繼PayMe後，中銀的BoC Pay都推出消費券優惠，限量$1999買iPhone 13究竟有幾多部？金管局研究緊的數碼港元（e-HKD）有咩潛在風險？前排元朗大停電，可能帶來新的啟發；「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人

養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬？一齊嚟睇下3大家庭的育兒支出分別有幾多。

2. 中銀BoC Pay推消費券優惠 限量$1999買iPhone 13

繼PayMe後，中銀的BoC Pay都推出消費券優惠，限量$1999買iPhone 13究竟有幾多部？

3. 去中介化損害流動性？ 大規模停電會影響e-HKD？一文了解3大潛在挑戰

金管局研究緊的數碼港元（e-HKD）有咩潛在風險？前排元朗大停電，可能帶來新的啟發

 

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養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人 （附公屋、居屋、私樓三大家庭育兒支出分享）　
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