養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬 （附3大家庭育兒支出分享）

下一篇文章
養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人 （附公屋、居屋、私樓三大家庭育兒支出分享）
養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬？一齊嚟睇下3大家庭的育兒支出分別有幾多；繼PayMe後，中銀的BoC Pay都推出消費券優惠，限量$1999買iPhone 13究竟有幾多部？金管局研究緊的數碼港元（e-HKD）有咩潛在風險？前排元朗大停電，可能帶來新的啟發；「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。
1. 養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人
養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬？一齊嚟睇下3大家庭的育兒支出分別有幾多。
2. 中銀BoC Pay推消費券優惠 限量$1999買iPhone 13
繼PayMe後，中銀的BoC Pay都推出消費券優惠，限量$1999買iPhone 13究竟有幾多部？
3. 去中介化損害流動性？ 大規模停電會影響e-HKD？一文了解3大潛在挑戰
金管局研究緊的數碼港元（e-HKD）有咩潛在風險？前排元朗大停電，可能帶來新的啟發
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 今日理財筆記