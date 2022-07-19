【CBDC】去中介化損害流動性？ 大規模停電會影響e-HKD？　一文了解3大潛在挑戰

上一期銀行閑談 (176) 和大家打開了HKMA 就「央行數碼貨幣 」(Central Bank Digital Currency, 簡稱 CBDC) 的討論文件 e-HKD:A Policy and Design Perspective，超譯了文件中認為 e-HKD 對香港的五大好處，可以感受到官方的態度就是「CBDC 可能有用，不過未免在香港全盤適用」。

還未看之前文章的，快點去看一下吧。

今期會繼續打開這份討論文件，超譯一下 e-HKD 可能為香港帶來的 3 大潛在挑戰。在官方眼中，又會不會是「CBDC 可能有挑戰，不過也未免在香港全盤適用」呢？

一起了解吧。

e-HKD的潛在挑戰一：會不會影響到銀行在金融體系的角色，甚至造成「去中介化」問題呢？

如果大家明白CBDC是什麼一回事 (不太明白的歡迎再往前一點點先看銀行閑談 (175) )，也對金融體系有較深的認識的話，「銀行去中介化」就一定是馬上想到最直接、也最尖銳的問題了。

用一個最通俗的講法，CBDC將直接改變央行的角色，讓市民可以不經一般商業銀行，直接在央行開戶，並且利用央行的基建進行電子支付。

換個角度說，就是央行跨過商業銀行直接進入零售市場，商業銀行便有可能變得可有可無，此謂「去中介化」。

如果「去中介化」真的出現，對金融體系的最直接的影響便是市場流動性會減弱，銀行的零售存款被CBDC奪去，自然就要以更高的成本去獲取資金 (例如增加定期存款或批發市場的存款)，同時增加貸款的利率，那麼對經濟自然有一定傷害。

關於怎麼儘量避免 / 緩減「去中介化」的問題，篇幅實在太長，我會在Patreon另文詳細分析。

用HKMA最簡單的回答，就是如果 e-HKD是「不帶回報」 (“unremunerated”，即是「無息」) 的話，市民把存款大規模換成e-HKD的誘因將會非常小。

當然把資金停泊在什麼地方，「回報」只是其中一個考量，「回報」的反面就是「風險」，那又如果市民可以「無限制」及「即時」把銀行存款兌換成e-HKD，那麼在金融危機的時候，市民就會在「現金」以外多一個渠道把資金直接及迅速地抽離銀行體系，而且e-HKD還要是一個「避險天堂」！這將會加劇香港整個金融系統的風險。

那怎麼辦呢？官方答案是「存款保障計劃」及一直進行的「審慎監管」都行之有效 (背後都是血和汗好不好？)，e-HKD 不會動搖到以上兩項措施。

HKMA還特別提到為e-HKD兌換設立上限的問題 (先留一手啊…)，「有上限」當然不是太理想，但如果e-HKD設計上是希望「進行即時小額零售支付」( “settling real-time small-value retail payments” )，正常一般市民不會輕易撞到那個上限喇。

e-HKD 的潛在挑戰二：會不會增加網絡資訊風險呢？

記得當年師傅教落：「風險就是產品的影子」，有新的產品就一定會有新的風險，e-HKD也不會有例外。

（給所有我最尊敬的二線同事吐槽一個：想沒有風險，關門大吉就好了，沒有產品這個實體，哪裡有你這個影子！？）

就著網絡資訊風險，HKMA特別提到以下三項：

1）DDoS分散式阻斷服務攻擊 —又稱殭屍攻擊或洪水攻擊，簡單說就是透過大量合法或偽造的請求 (「殭屍」)占用大量網路和器材資源，以達到癱瘓系統的目的。

2）軟件漏洞 — 再鋒利的刀都會有生鏽的一日，再小心的軟件也會有漏洞的可能，就算沒有黑客入侵，也有可能在特定情況突然出錯甚至崩潰。

3）外部資訊風險 — 又稱「神喻風險」(“ Oracle Risk”)，即上期講過的當 e-HKD 兼容智能合約 (“smart contract”) 的時候，例如容許自動旅遊保險理賠，黑客就有可能入侵提供飛機航班訊息的系統，向 e-HKD 發放偽造的航班資訊，從而騙取保險賠償。

根據討論文件，我個人超譯的官方回應就是其實DDoS 風險現在都有，例如 FPS 就是好例子，不過黑客如果有攻擊 FPS 系統，要先攻陷某家銀行的系統才能連上 FPS 系統，所以這個大家實在不用過慮。

HKMA特別提到現時並未就 e-HKD進行正式的網絡保安研究工作。不過根據往績，香港金融基建的保安程度，一直都是世界頂尖的，我覺得哦，大家關心一下納稅人的錢花得值不值更好喇。

e-HKD 的潛在挑戰三：會不會增加停電或網絡中斷時對經濟的影響？

正當大家覺得香港是不可能出現大規模停電或網絡中斷的時候，最近中電就叫大家還是做好準備比較好。

當整個城市的交易都必須依賴電力和網絡的時候，大規模停電或網絡中斷的確是一件影響極深的事。

HKMA的回應是，當香港人仍然廣為接受現金的時候 (大家試一下現在在內地用現金坐的士…)，e-HKD 並不會增加大規模停電或網絡中斷對經濟的影響。

不過老實說一句哦，當沒電沒網的時候，我相信香港根本都沒有多少商店是可以開門營業的，到時候你有一箱現金都沒有用喇。

Central Bank Digital Currency (CBDC) 對香港有什麼潛在挑戰呢？聽聽HKMA怎麼說

這一期和大家分享了金管局就 e-HKD 提出的三大潛在挑戰，包括：

1）e-HKD會不會影響到銀行在金融體系的角色，甚至造成「去中介化」問題呢？

2）e-HKD 會不會增加網絡資訊風險呢？

3）e-HKD 會不會增加停電或網絡中斷時對經濟的影響？

我個人觀感就是除了「去中介化」值得顧慮一下，另外兩個實在顯得太雞毛蒜皮了。

討論文件在最後列出了12個問題向公眾諮詢意見，亦已經在5月底截止，可能最快最快在今年第四季便會有e-HKD的進一步方向，到時候再向大家報道吧。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (177) — Central Bank Digital Currency (CBDC) 對香港有什麼潛在挑戰呢？聽聽 HKMA 怎麼說】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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