【ETF】想short美股有新門路　首批單一股票ETF掛牌　可買1倍反向Tesla

槓桿及反向ETF在香港市場來說仍算是較新的衍生工具，這類的ETF主要是追蹤指數。但在美國市場已有新玩法，槓桿及反向ETF的標的不只是局限於指數，而是可以只追蹤於一隻股票。資產管理公司AXS Investments在上周四（14日）推出8隻美股單一股票ETF，目標是為一些交易活躍的股票的每日表現提供正向及反向槓桿，相關資產包括Telsa（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDS）、PayPal（美：PYPL）等，而AXS Investments則成了第一家在美國市場推出個股槓桿及反向ETF的公司。

■美國單一股票ETF資料一覽■

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這8隻ETF的管理費同為0.95%，淨費用率為1.15%。AXS將免除費用或承擔部分成本，以確保營運費用在2023年7月31日前不超過 1.15%。AXA行政總裁Greg Bassuk按受外媒訪問時表示，在基金達到目標規模之前，將會控制開支。但當接近限期時，若資金規模仍較小，就可能會更新開支上限限制。

雖然此形式的ETF獲美國證券交易委員會批准上市，但其仍向市場強調此類ETF所帶來的風險，指其通常涉及複雜的投資產品。美國證券交易委員會投資者教育和宣傳辦公室主任Lori Schock指出，與傳統ETF甚至其他槓桿及反向ETF不同，單一股票ETF只追蹤一隻股票而不是指數，失卻了多元化的好處。這類產品旨在很短時間內提供回報，如果持有時間超過一日，其價值會與標的股票有顯著偏離。

事實上，現時在香港市場亦存有槓桿及反向ETF。不過，全部均是追蹤指數，而沒有只追蹤個股，例如有成交額相對較高的XL二南方恒指 （07226） ，為正向2倍槓桿ETF，主要追蹤恒生科技指數；FI二南方恒指 （07500） 為追蹤恒生指數的2倍反向ETF。

責任編輯：鄭樂怡

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