【1萬元消費券】朗豪坊推「200%回贈大抽獎」　消費滿$500即抽即獎　贏$1,000商場現金禮券

政府推出的消費券除了刺激市民的消費意欲外，亦推動商戶推出各種優惠吸引客戶。朗豪坊亦即將為新一輪消費券推出優惠，於8月5日起至9月4日推出「朗豪坊200%回贈大抽奬」。

每人可獲5次抽獎機會

「朗豪坊200%回贈大抽獎」支援6大消費券平台，即抽即獎最多2倍現金禮券。LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿500元，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次 ，每人最多可換領5次，最多可贏取200%回贈，即1,000元商場現金禮券，或50萬會員積分，各30份，加上其他獎品多達1萬份，即抽即中，人人有份。

不論有否於消費券平台「轉會」都可享有抽獎機會，只要以電子支付方式付款，包括6大消費券平台，支付寶、八達通、Tap & Go 拍住賞、微信支付、BoC Pay及PayMe，以及其他電子支付方式如信用卡、易辦事、Apple Pay、Android Pay及信用卡現金回贈獎賞等，都可參加抽獎。

引入13間新商店 主要集中L6及L7年輕時尚品牌

另外，商場於今年第二季引入多達13間全新商舖進駐，有特色食品、餐廳、服飾等。新店主要集中在L6及L7樓層，當中包括Sony Store旺角專門店、全港首家台式火鍋店好呷台灣火鍋、大受年青人歡迎的國際時裝品牌American Eagle及旗下專為年輕女生而設的Aerie等。

而在L2美容專層則引入首間結合髮廊LOBBY及餐飲THE PONT Café的概念店，此外，B2樓層亦有3間新特色食品店進駐，包括由鷹君集團聯合皇玥集團米芝蓮星級主廚打造的高級天然兒童食品店明玥、致力推廣清酒文化的清酒專門店Sake Moment及天然茶飲臻茶。

「朗豪坊200%回贈大抽奬」活動詳情：

推廣期：8月5日至9月4日晚上11時

抽獎期：8月5日上午11時至9月11日晚上11時

抽獎方法：LP CLUB會員於推廣期內以電子支付工具於場內單一消費滿500元，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經