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【NFT】UA亞洲聯合財務7月25日公開發售限量立體NFT　買家可獲神秘音樂會門票2張

個人增值 17:32 2022/07/19

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UA亞洲聯合財務有限公司（UA）今日於灣仔駱克道333號的商廈舉行命名，同時宣布進駐元宇宙。UA將會於第一階段推出首個立體限量版「神臂」NFT收藏系列，並會於7月25日透過低碳排放NFT藝術交易平台Articoin公開發售，定價100元。

UA將成業內首間私人財務公司進駐元宇宙及推出首個立體「神臂」NFT收藏系列，NFT用上香港各區標誌建築的元素，寓意UA處處助你一臂。UA更會派出由日本引進的最新科技流動宣傳車，透過全新可移動的LED大熒幕，遊走全港各區全天候播放宣傳片段及免費派發禮品。

於Articoin公開發售NFT

UA率先推出共100個限量版立體「神臂」NFT收藏系列，當中8成將免費贈予合資格的客戶，以答謝客戶於推廣期內參與指定推廣活動，見證公司的每一個里程碑，推廣詳情將於7月25日於UA官網內發放。

其餘2成的初始版NFT將於7月25日透過低碳排放NFT藝術交易平台Articoin以100元公開發售，買家除可獲取初始版UA「神臂」NFT，更可免費獲贈限量版精美套裝一份，包括免費獲取UA獨家主辦神秘音樂會門票2張、限量版日本經典怪獸模型禮盒裝（一套4款）、NFT頭像繪圖和其知識產權的專用特許權等，其智能合約亦允許NFT的持有者轉移或轉贈NFT予他人。更多優惠詳情可在7月22日於UA Facebook專頁了解。

    點擊圖片放大

想知更多NFT趨勢，留意NFT懶人包

責任編輯：區祖飛

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