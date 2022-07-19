【内地生租房】内地生租樓需求旺盛 4大業主需留意事項

臨近新學年，内地生的租樓需求逐漸上升，鄰近大學的私人屋苑會吸引不少内地生。



内地生租房需求

由於大學的宿舍數量有限，許多來港升學的學生需要在校外租房，從而形成内地生租房的圈子。其實租房圈内早已出現一種專門租給内地學生的樓盤，這些樓盤類似於大家熟悉的劏房，將一間普通的私人屋苑分成幾個獨立的房間，分別出租給幾個學生。



租房市場廣闊

一般而言，學生在入港前就會將租房的事宜解決，但由於身在内地，無法在第一時間獲取在港的最新消息，很多時候内地生的需求無法得到更好的滿足，從而會出現供不應求的情況，對於香港業主而言，這無疑是一個較廣闊的市場。



業主需留意事項

若果各位業主想將房屋租給内地生，以下幾點可以留意：



1. 合約條款解釋

由於香港的租約期和内地規定有較大的區別，在出租房屋前應向内地生解釋清楚，即「一年生一年死」的普遍租期規定。另外，大多以往出租房屋給内地生的業主都會規定内地生必須一次性付清一年的房租，以免發生「走佬」的風險，若業主們將來都有要求付清一年房租的意願，在簽約前應清楚説明。



2. 房間佈置

由於内地生租房一般會採取幾個人合租一個單位的形式，因此房間的佈置一般會效仿宿舍的佈置，例如一般會分隔成幾個小空間或選擇購置上下床。

很多業主還會裝修成學生公寓形式，整體佈局分成3至4間睡房、一個公用廚房、一個公用廁所。至於房間的細節佈局，首先為每個房間標上英文字母或阿拉伯數字編號，每個房間配備一張單人床或上下床、一個簡易的鐵架晾衣架、一套學生必備書桌和凳；在公用廚房還會給每個房間按編號準備一套餐具，即每間房都有一套專屬餐具，疫情期間保證衛生又能為新到港學生減少準備的負擔。這樣系統性的裝修既能便於管理，又能增加單位吸引力。若業主們想將單位打造成專門提供給内地來港升學的學生，可以參考這種裝修模式。



3. 提供視像形式睇樓

一般内地生租房時身在内地，無法親臨現場睇樓，通常需要業主提早錄製一個清晰的全景影片或通過視像的形式完成睇樓過程。



4. 通過内地社交媒體增加曝光度

由於内地接收在港的信息較緩慢，内地生很多時候有需求而找不到相關資源，從而造成供不應求的現象。因此若業主有意出租房屋給内地生，可嘗試通過内地社交媒體（例如小紅書、微博、微信公眾號）發佈自己的單位以獲取更大的市場。

責任編輯：梁政琪

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