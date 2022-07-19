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【消費券】中銀BoC Pay推消費券優惠 限量$1999買iPhone 13

精明消費 16:02 2022/07/19

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1萬元消費券的第二階段，新增兩個服務供應商，包括滙豐的PayMe及中銀香港 （02388） 旗下的BoC Pay，PayMe昨日宣布推出消費券優惠後，BoC Pay今日亦宣布推出「BoC Pay閃購周」，夥拍海洋公園、麥當勞、鴻福堂、士多Ztore及友和YOHO，由8月8日起一連五日推出多個閃購優惠。客戶凡經BoC Pay領取消費券，可享消費優惠。

BoC Pay閃購周優惠詳情

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中銀香港指，以BoC Pay登記領取消費券的客戶除可於8月8日登入友和YOHO手機版網上商店，以超低價搶購100 部iPhone 13、20 部Sony PlayStation 5及20 部Nintendo Switch OLED 遊戲主機外，更可於8月9日於士多Ztore網站購買指定糧油產品獲低至半價優惠；於8月10日於海洋公園官方網站購買任何門票消費滿港幣538元減港幣100元，包括以港幣438元超值價搶購原價為港幣538元的海洋公園「無限FUN入場證」，於2022年9月30日前可無限次入場暢玩及專享多重優惠禮遇，或以港幣460元搶購原價港幣560元海洋公園水上樂園7至9月入場門票；於8月11日到鴻福堂分店可以半價（即港幣300元）搶購原價港幣600元自家湯電子e券（一套10張/3個月有效期）；並於8月12日在麥當勞分店單一消費滿港幣50元可獲減港幣25元。

此外，BoC Pay特別提供香港電腦節加碼消費優惠，8月19至22日電腦節期間，客戶於會場內指定商戶消費滿港幣1,000元即減港幣50元。

 

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