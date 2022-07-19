【移居日本】日本修改永居權積分制 日媒︰外國技術人員更易加分

欲移居日本的香港人有好消息，據日媒報道，日本政府希望促進地方吸納外國人才，因此今年度內會修改永居權積分制。

《日經中文網》指出，日本政府將在「高級人才積分制」中增加「在地方政府支持的企業就業」，使外國人才更容易獲得加分。該制度針對的是研究人員、工程師、經營者等。地方上也有很多企業因應對數位化和脫碳等被迫進行業務轉型。以廣島縣為例，從事半導體開發的企業等都在招聘外國技術人員。

新制度下，地方企業工作的經歷可換算成10分。而根據該制度，總積分達到70分時，就能獲得「高級專業人才」在留資格，獲得永居權以往需要在日本居住10年，以後將縮短至3年。積分達到80分時，同樣的在留資格只需在日本居住1年即可獲得永居權。還允許攜帶父母和家傭，配偶也可在日本就業。

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「高級人才積分制」是將年收入、學歷、工作經驗等項目換算成分數，此次追加的地方企業工作的經歷可換算成10分。

例如在學歷方面，若是博士生，最高可達30分；工作經驗方面，10年以上最多可達25分，但要視乎工作性質。年收入配合年齡，也可獲最40分。

據日經的數據，2021年底，「高級專業人才」的認定數量達到31451個。從國籍來看，截至2020年底，中國人約佔7成，其次是印度人（6％）和美國人（5％）。

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