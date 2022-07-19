養一個小朋友可能要過千萬 亦有人百幾萬都夠！ 真係豐儉由人 （附公屋、居屋、私樓三大家庭育兒支出分享）　

最近恆生銀行一個調查指出，養育一個小朋友要逾600萬。此話一出，又引起對數字敏感的香港人興趣。2006年，珊珊在恆生銀行一個廣告中表示養大一個小朋友要400萬，當時已引起香港不少家庭的迴響，有家長笑言自己有2個小朋友，即有800萬資產了。



在香港這個古怪的城市裡，有人每月要2萬元養一個小朋友，亦有人每月6,000元養一個小朋友，更有人每月要6萬元，亦即600萬或者養一個小朋友可能較預期中更少了。當中包括請工人、衣食住行全部名牌、小病小痛立即搵專科醫生、名師補習、興趣班等等，過千萬也不足為奇。然而，香港亦有一班「普通打父母」，父母為打工仔一族，月入2萬至4萬元，他們又是否就難以養育一個小朋友呢？ 雖然他們實難以負擔每個月花費2萬元於小朋友身上，但他們也有一個支出表可以讓一眾想生仔但又表示無600萬的準父母參考。我們今次找來香港典型私樓、居屋及公屋家庭，分享他們育兒的支出。

■從育兒支出分唔分得出家庭環境？■

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每個家庭的育兒支出都存在一定的差異，但這正正印證「平有平養，貴有貴養」這句話。我們計一計，若是普通家庭，住公屋，每月支出約6,000元，一年約7萬元，22年後約150萬元已足夠，當中未計及其他支出，或長大後不需要興趣班補習費用等，而且窮人子女或早早在求學階段已經開始做暑假工，賺取個人的生活費等。事實上，小朋友每個人生階段支出都有所不同，正如廣告中表示，準父母不必太執著於數字上的統計。不少育兒專家認為，育兒最重要的是讓小朋友發展個人潛能，作為父母就是引導他們，給予子女足夠的愛。不管富貴或貧窮，其實都可以養肯一個小朋友，最重要是心態的調整，正所謂「平有平養，貴有貴養」。雖然富裕家庭及屋村小朋友養育成本差天共地，但育兒的過程除了金錢外，父母亦需要有其他方面的投入。

責任編輯：陳玉蓮

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