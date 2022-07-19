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【美元定存】三銀行加美元定存息　星展12個月年息2.5厘

個人增值 11:38 2022/07/19

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美國聯儲局將於本月底議息，市場目前預料當局會加息75個基點。最新有3間銀行上調美元定期存款利率，分別是星展銀行、上海商業銀行及建行亞洲。當中，星展所有存期的美元定存利率都有上調，12個月年利率上調至2.5厘。

最新美元定存息

（按年息低至高排序）

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3間銀行調整美元定存息

星展最近將不同存期的美元定存利率上調，12個月的年利率由原來的2.3厘上調至2.5厘，加幅有0.2厘；6個月定存息加0.1厘至2.4厘；3個月及4個月定存息均由原本的2.2厘上調至2.3厘。以上的年息為該行的網上定存優惠，起存額須有5萬港元等值。

另外，上商亦有微調其美元定存息。12個月美元定存利率由上周的2.3厘輕微調整至2.35厘；6個月年息同樣加0.05厘至2.05厘。3個月定存息則加0.1厘加至最新的1.9厘。最低存款金額均為1萬美元，適用於全新資金或兌換資金。

建銀亞洲的美元定期新資金存款息亦有所調升。12個月存息由昨日（18日）的2厘上調至最新的2.45厘，起存額為40萬美元。至於3個月及6個月的年息則分別為2.05厘及2.25厘。

星展上調港元定存利率

除此之外，星展3至12個月的港元網上定存息同樣有調整。12個月最新特惠年利率為2.3厘，6個月年息由原來的2厘上調至2.2厘。

3個月及4個月的年利率均上調0.1厘，至分別1.7及1.8厘。存款額均須5萬元或以上。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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