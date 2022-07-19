【ESG】認清證券化固定收益中的關鍵 ESG 因素 有效杜絕虛假ESG信息

投資者逐漸意識到 ESG 因素不僅局限於股票分析，還與固定收益同樣息息相關。然而，現行的ESG框架很少被應用在分析債務證券市場；原因在於可持續發展會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board，SASB）用於研究股票及企業債券投資決定的概念框架並不適用於評核資產抵押證券。參照歷史，大多數固定收益產品的發行機構都是小型私人控股公司，並無硬性規定披露影響現金流的 ESG 資訊。幸好，投資者近來令發行機構意識到此舉的重要性，務求達致雙贏局面。



ESG 分析的另一難題是要了解相關貸款的現金流。在債務證券市場，個人貸款的風險被分散了，因此需要更全面地關注借貸和承保的標準。雖然，自全球金融危機至今，兩方面已有顯著的改善。 2010 年的《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act）將誤導性的借貸行為定為非法；因此，現時評估非機構借款人還債能力的盡職調查比以往嚴謹得多。儘管如此，投資者仍需考慮更全面的ESG因素，才能對現金流有更充分的認識。

環境（Environmental）

環境因素的考量因市場而異。以汽車資產證券為例，在評估燃氣汽車的回收價值時，我們會考慮到逐漸提高的燃油率，以及預期電動車市佔率的增長；而在飛機資產證券方面，機齡則是一個重要因素，因爲它影響燃油率及或有退役的可能性。



能源和水管理也與商業地產息息相關，因而影響到商業抵押貸款支持證券的分析。例如新型節能建築更受租戶歡迎，因為租戶不需因遵守新法規而花費巨額重新裝修。



與加州密切相關的貸款需審核有沒有潛在的山火和地震危機；而關係到佛羅里達州和德克薩斯州的貸款，則要分析抵押品在颶風下相關的風險。由此可見，地理集中度幾乎影響著每一個證券化子市場。

社會（Social）

社會因素則牽涉到貸款過程的分析。條款過份苟刻的貸款可能會導致消費者信貸評級受損，如無力清還，則對其個人財務狀況造成長遠影響。不透明的條款更可能不被法庭認可。上述風險既適用於住宅抵押貸款，也適用於消費貸款（即家居裝修）和影響資產抵押證券的信用卡款項。發行機構一旦忽視承保流程、採取過於激進的收款方法或收取過高的滯納金，其承擔的法律風險會相應增加。

管治（Governance）

管治因素的考量主要集中在發行機構的貸款和證券化結構、營運考慮，以及對 ESG 因素的整體支持和披露。主動披露更多資訊，有助投資者了解保薦機構的管理架構，並確認發行機構的償付能力是否存在重大風險。



其他相關的管治因素包括商業道德、競爭行為、法律和監管風險，以及風險管理的應用。管治往往與環境和社會因素重疊，因為它能辨別出重大的環境或社會影響，從而可能影響日後的行動方針。



總括而言，證券化固定收益的ESG評估應側重於財務披露；由於對關鍵 ESG 因素的重視能確保ESG分析更多納入投資考慮中，從而有效杜絕虛假ESG信息。

本文所表達的觀點可能會隨時更改，並不一定反映尚渤投資管理的最新觀點。不應將此信息作爲推薦意見或投資建議，亦不應用於預測任何投資或市場的表現。



＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App