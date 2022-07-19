【關注員工健康】滙豐保險在僱員褔利APP 新增即時健康掃描功能

滙豐保險公佈於集團的僱員福利應用程式（Benefits+）增添一項全新的功能– 即時健康掃描Health Scan+。利用最新健康科技，用戶可以透過30 秒臉部掃描，方便地檢視其健康狀況。

Health Scan+運用人面識別功能，透過用戶皮膚的光暗分析血流量的變化。有關資訊將透過人工智能系統以高準確度量度重要人體器官的健康參數。用戶只須要開啟智能裝置的鏡頭，在無需使用額外穿戴式配件的情況下，對準臉部進行30秒的掃瞄，Health Scan+即可把所量度的數據與一般健康指標進行比較，包括靜息心率、由心跳率反映出來的壓力指數、呼吸、血壓、心臟負荷及面部肌膚年齡。在分析有關數據後，Health Scan+將會指出用戶潛在須關注的健康事項並提供可行的建議支援用戶保健及維持健康生活方式。

▼ 點擊圖片放大

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，人才是公司最重要的資產。公司在2020年末推出全方位僱員福利應用程式（Benefits+），協助僱主在醫療健康方面照顧員工。僱主需要照顧好員工，員工才能協助僱主經營公司。在疫情下，大眾檢視健康的需求亦不斷增加，加上期望有更多相關創新及方便使用的解決方案，為此提升Benefits+平台，加入新的健康科技元素。

Benefits+是滙豐保險於2020年末推出的僱員褔利應用程式平台，現時於香港服務超過3.1萬名團體人壽保險或團體醫療保險成員。該平台現時每月處理超過1.4萬宗醫療索賠和保險交易。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經