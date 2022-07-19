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【業績期】中金估7隻中資股 上半年盈利有驚喜

個人增值 11:22 2022/07/19

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業績期快將來臨，投行中金指出，整體上預計上半年盈利增速為5%，較去年同期的20%明顯放緩，但下半年有望改善，且上下游分化也可能有所收斂。該行選出7隻股份，認為其上半年盈利有可能超出市場預期10%。

中金預期上半年盈利超出預期的股份

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報告指出，建議投資者在年報期間密切關注上述股票，因為業績超出預期可能會對股價產生影響。具體來看，中金行業分析師認為，部分原材料行業龍頭個股有望超上半年業績超預期，例如贛鋒鋰業 （01172） 及天工國際 （00826）同時，中金分析師認為，市場可能還未充分計入互聯網企業降本增效對上班年盈利的支撐，例如閱文集團 （00772） 及愛奇藝。

中金指，上游板塊受益於漲價效應維持高增速，但下游則受需求低迷和成本壓力的雙重擠壓。在已經公佈業績預告公司中，能源、原材料、醫療保健板塊預告偏正面的公司比例高於50%。相反，中下游板塊如必需消費、公共事業、金融、地產等板塊業績預告負面居多。

但中金認為，下半年企業盈利可能明顯好轉，且上述分化也會有所收窄。但要注意的，當前的這一預期並沒有完全計入現階段一些可能結構性問題和需求潛在再度走弱的可能壓力。同時，疫情如果復發和全球地緣局勢及供應衝擊如果超預期，使大宗商品價格繼續維持在高位，也都可能對下半年盈利修復帶來一定挑戰。

 

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