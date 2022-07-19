【疫下科技】人工智能如何對抗新冠疫情？　一文了解AI從預防到治療智慧方案

新冠肺炎疫情持續反覆變化，可幸是各地累積兩年多的抗疫經驗後，目前已有多種人工智能（AI）的創新方案可以應用於防疫之中，一方面保障社區及工作場所的安全，另一方面降低前線工作人員受感染的風險。

作為AI軟件公司，商湯科技一直善用科技全力投入抗疫工作，除了為科研機構的藥物及病毒相關研究提供高性能的計算資源外，亦推出一系列由預防到治療的智慧方案，支持全球多地透過科技抗疫。

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以熱成像測溫一體機為例，通過融合AI技術高精度算法，可以用於快速檢測進出公共場所人員的體溫，對未佩戴口罩人員進行實時提醒，支持健康碼與核酸結果核驗，並對異常情況進行追蹤，有效阻隔潛在的疫情擴散、提升篩查效率，緩解各地公共交通樞紐的客流壓力。

除了在預防方面著手，AI技術更可以提升醫護系統，協助前綫醫護人員做出決策，提升治療質量。商湯的SenseCare智慧診療平台以人工智能工具輔助醫生進行診斷、制訂治療規劃及康復建議，透過在平台上嵌入的不同人工智能模塊，系統能夠支持對全身多個部位的疾病檢測、識別及自動診斷分析，其中一項應用正是基於肺部CT影像自動檢測肺炎（包括 COVID-19）病變，降低前綫醫護人員交叉感染的風險。

此外，透過雲服務，系統能夠向醫院和醫療機構提供遠程協助，緩解前綫醫生的壓力。由於疫情下不少醫生無法到醫院工作，但透過AI智能影像雲平台，醫生不僅可以遠程完成多院區的影像診斷與會診工作，而且在AI的加持下能夠更高效地完成疾病分析與報告。

新冠肺炎疫情為全球帶來嚴峻挑戰，面對疫情後截然不同的生活模式，數碼科技及人工智能應用成為對抗疫情的關鍵，未來隨著科技企業協同合作，相信創科力量將可發揮更大的抗疫成效。

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