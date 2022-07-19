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【理財支援】滙豐推理財指導、費用豁免等措施　加強支援受精神健康困擾客戶

個人增值 11:23 2022/07/19

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在香港百物騰貴的環境下，生活需要承受不同的壓力，而財務壓力正影響精神健康。為了協助和支援受精神健康問題困擾的客戶，滙豐引入一系列全港首推的服務，助客戶可得到特別編制的理財教育資源、費用豁免及授權第三方協助監察戶口等。

讓客戶授權家人監察戶口

滙豐焦點小組研究顯示，金融機構或第三方若能為有關人士提供日常財務管理指引，或能低調向他們提供額外的個人協助將能為客戶帶來得益。

而滙豐推出的新服務讓客戶可以書面形式授權他們信任的人士（通常為家人）協助他們監察戶口。獲授權人士可於滙豐分行查閱客戶的戶口結餘和交易紀錄，客戶將可繼續全權管理自己的財務，其他人並不能於其戶口進行任何交易，客戶如需使用上述服務，可透過浸信會愛羣社會服務處、香港聖公會福利協會、新生精神康復會、OCD & Anxiety Support Hong Kong及利民會要求轉介。

客戶戴向日葵頸繩　將獲額外協助

此外，滙豐亦與支援隱性障礙人士的機構「向日葵計劃」（Hidden Disabilities Sunflower），在香港推出特別計劃。有關客戶可聯絡上述非政府機構索取向日葵頸繩，客戶戴上頸繩親臨指定分行時，分行職員便能識別並低調地為他們提供額外協助。更多關於「向日葵計劃」計劃的資訊，可瀏覽向日葵計劃網站

其他新推出的措施包括：
1）寧靜區域： 9家分行將設特定會議室，為客戶提供額外的私隱度
2）費用豁免：經上述非政府組織轉介後，客戶可申請豁免郵寄結單費用、信用卡和貸款逾期附加費
3）理財指導：特別編製的理財教育課程，包括儲蓄、預算、信貸評級和債務管理等主題，協助他們更好地管理財務

責任編輯：區祖飛

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