  • 31°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】Giordano網店 7周年慶 低至半價

精明消費 10:30 2022/07/20

分享：

分享：

即日起至7月24日，Giordano網店7周年慶，全場貨品至少半價，購物每滿400元再減50元，還可以即時免運費。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】Appolo鮮果乳酪 集印花享半價
今日
【消費優惠】Appolo鮮果乳酪 集印花享半價
【商家活動】大新銀行慶祝75周年 天星小輪免費搭、毛綫塗鴉攝影比賽
2022/07/19
【商家活動】大新銀行慶祝75周年 天星小輪免費搭、毛綫塗鴉攝影比賽
【戶戶送】戶戶送與百佳合作推出「戶戶超市」 最快10分鐘可送達
2022/07/19
【戶戶送】戶戶送與百佳合作推出「戶戶超市」 最快10分鐘可送達
【消費優惠】大生生活超市Summer Sale
2022/07/19
【消費優惠】大生生活超市Summer Sale
【消費優惠】美心西餅Seafood Festival 麵包系列 減$2
2022/07/19
【消費優惠】美心西餅Seafood Festival 麵包系列 減$2
經濟 香港

下一篇文章

【消費優惠】Appolo鮮果乳酪 集印花享半價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元消費券】中銀BoC Pay推消費券優惠　限量$1999買iPhone 13
【1萬元消費券】中銀BoC Pay推消費券優惠　限量$1999買iPhone 13
【内地生租房】内地生租樓需求旺盛 4大業主需留意事項
【内地生租房】内地生租樓需求旺盛 4大業主需留意事項
【消費優惠】大生生活超市Summer Sale
【消費優惠】大生生活超市Summer Sale
【戶戶送】戶戶送與百佳合作推出「戶戶超市」 最快10分鐘可送達
【戶戶送】戶戶送與百佳合作推出「戶戶超市」 最快10分鐘可送達
【商家活動】大新銀行慶祝75周年 天星小輪免費搭、毛綫塗鴉攝影比賽
【商家活動】大新銀行慶祝75周年 天星小輪免費搭、毛綫塗鴉攝影比賽
【DSE放榜】各大專院校自資學位學費一覽
【DSE放榜】各大專院校自資學位學費一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款