【消費優惠】Giordano網店 7周年慶 低至半價

即日起至7月24日，Giordano網店7周年慶，全場貨品至少半價，購物每滿400元再減50元，還可以即時免運費。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App