【消費優惠】Appolo鮮果乳酪 集印花享半價 精明消費 09:00 2022/07/20 分享： 分享： 即日起至8月31日，現凡惠顧鮮果乳酪即送你印花卡一張，集齊5個印，第6杯鮮果乳酪就可享半價優惠！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【商家活動】大新銀行慶祝75周年 天星小輪免費搭、毛綫塗鴉攝影比賽 2022/07/19 【商家活動】大新銀行慶祝75周年 天星小輪免費搭、毛綫塗鴉攝影比賽 【戶戶送】戶戶送與百佳合作推出「戶戶超市」 最快10分鐘可送達 2022/07/19 【戶戶送】戶戶送與百佳合作推出「戶戶超市」 最快10分鐘可送達 【消費優惠】大生生活超市Summer Sale 2022/07/19 【消費優惠】大生生活超市Summer Sale 【消費優惠】美心西餅Seafood Festival 麵包系列 減$2 2022/07/19 【消費優惠】美心西餅Seafood Festival 麵包系列 減$2 【消費陷阱】外賣平台投訴個案按年升逾3成 消委會：參加月費計劃前應閱讀收費細節（附其他注意事項） 2022/07/18 【消費陷阱】外賣平台投訴個案按年升逾3成 消委會：參加月費計劃前應閱讀收費細節（附其他注意事項） 電子支付 著數優惠 養生 乳酪 經濟 香港