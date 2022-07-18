【存息優惠】花旗延長優惠　3個月港元定存息可高達2.48% 人民幣定存達3.5%

花旗最新宣布，將旗下2.48厘3個月港元定存優惠延長至7月30日，起存額同樣維持在5萬元不變。

由即日起至7月30日，花旗私人客戶業務／Citigold 戶口新客戶以5萬元或以上開立3個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達2.48%年利率。

此外，由即日起至7月31日，新客戶晉身花旗私人客戶業務可享高達68,000元 現金回贈。新客戶透過手機開立Citigold銀行戶口及港股戶口，可享高達38,000元現金回贈。於推廣期內，合資格之客戶成功推薦每位親友開立花旗私人客戶業務戶口可獲10,000元現金回贈，開立Citigold戶口可獲2,388元現金回贈。

人民幣定存優惠 兌換資金最高3.5%

花旗同時延長人民幣定存優惠，由即日起至7月30日，新客戶以人民幣30萬元或以上，開立3個月或6個月定存戶口，最高可享2.58%年利率優惠。而由即日起至9月30日，客戶於花旗銀行以港幣新資金兌換人民幣， 並開立1個月人民幣定存亦可享3.5%年利率。

華僑永亨同延長定存優惠

另外，華僑永亨銀行亦延長定存優惠至7月31日，218天存期為2.38%，288天為2.88%，388天為3%。以上適用於「華僑永亨宏富理財」客戶，須為20萬元或以上的新資金。

責任編輯：鄭樂怡

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