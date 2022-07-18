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【保險優惠】AXA推出「BeOnTrack健康同步計劃」　享一系列優惠及每日$10專家制定健康方案

保險 17:35 2022/07/18

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AXA安盛宣布推出「BeOnTrack健康同步計劃」，參加者以每日10元，即享專家團隊在12個月計劃期內為其制定方案達致健康目標。另外，參加計劃更有一系列優惠，包括投保指定危疾保險產品可享有額外2,000元保費回贈，及在投保指定醫療保險產品時可享有10%保險回贈等。

據了解，參加者可獲得一站式支援方案，涵蓋健康諮詢、化驗檢測、並可透過「Emma by AXA」手機應用程式掌握最新進度及查閱健康指標。另外，更可透過應用程式隨時預約諮詢服務。

計劃由AXA安盛全力策劃，並與合作夥伴DrGo及醫思健康（EC Healthcare）攜手推出。參加者可揀選切合自身需要的管理方案，以監察及控制血壓、血糖及體重。透過專家團隊的意見，參加者將逐步改變飲食習慣及運動模式，改善健康並達致防患未然。 AXA安盛更希望藉此可為參加者減低潛在的醫療開支，避免增加家庭經濟負擔和壓力。

另外，由即日起至12月31日，「BeOnTrack健康同步計劃」的參加者可享一系列精彩禮遇，包括除原有優惠外在投保指定危疾保險產品可享有額外2,000元保費回贈及在投保指定醫療保險產品時可享有10%保險回贈。此外，首100位參加者更可以半價優惠購買指定的自我監測裝置。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 保險快訊

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