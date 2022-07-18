內房難再拖延債務 標普︰至少20%中國開發商資不抵債

內地爛尾樓事件再度為內房板塊敲起警鐘，雖然今日內房股普遍反彈，但評級機構標普發表報告指，中國開發商用置換和展期應對違約的做法或將難以持續。至少1/5受評中國開發商可能有資不抵債的風險。

標普指出，此前房企請求投資者置換違約債券或進行展期，以贏取等待樓市復蘇的時間。但下一階段，該行假設投資者對延期償付失去耐心，特別是如果住宅銷售沒有很快復蘇。標普認為，假設債務延期只為贏取時間，而不會從根本上解決開發商槓桿過高的局面，若銷售復蘇停滯，開發商的流動性風險將演變成資不抵債的風險。

標普全球評級信用分析師李暢表示，投資者對於中國開發商用置換和展期解決違約債券的耐心或將不復存在，我們認為這主要取決於2022年下半年和2023年一季度的中國住宅銷售復蘇程度。屆時很多困境債券的展期將到期。

基於該行的敏感度測試，至少1/5受評中國開發商可能有資不抵債的風險。前提假設是不進行再融資，且所有預售項目均將完成建設。該行進一步假設，1/3少數股權將得到償付，且所有現存債務將使用內部現金以及房地產銷售和資產出售的現金來進行償付。

這涉及中國開發商發行的約880億美元困境債券。過去12個月房企已完成約278億美元困境債券的置換或展期。此為以時間換空間的有效措施，而債權人也需花費時間評估快速下滑的中國房地產市場，暫時不願立即推動大量房企進行重組。

李暢表示，如果銷售不能儘快復蘇，投資者或將拒絕反復展期，而可能更願意通過發行人的整體重組或庭內處置獲得償付。投資者最近拒絕恒大地產債券展期的請求，或許也反映了這一點。

今日除內房股外，內銀股亦反彈，而評級機構則認為內銀股在這次事件的風險有限。【詳見︰內銀股回升 穆迪拆解7大內銀爛尾樓按揭佔比】

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