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【好去處】葵芳新都會廣場斥400萬迎暑假 全面升級商場戶外遊樂體驗

個人增值 17:36 2022/07/18

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 都市人越來越重視健康環保的綠色生活，尤其疫後更偏好戶外活動，而新生代中綠色生活及消費亦成大趨勢，新鴻基地產旗下葵芳新都會廣場自2018年起推出「Metro Green」都市農莊項目，鼓勵市民投入綠色生活。新鴻基地產租務部副總經理李德興公佈，新都會廣場將投資400萬港元全面升級戶外遊樂體驗計劃，從「綠色耕種」、「綠色消費」、「環保閱讀」三大策略性方向，於5樓空中花園提供多元化遊樂綠色體驗，包括策動大型可持續發展計劃 – 「Metro Green綠色年度企劃」，並率領場內40個商戶組成首個綠色消費圈。

零售市道回暖 引入多個新租戶

隨著限聚令放寬、疫苗普及化及消費券政策均有助加快本港零售市道回暖，商場亦加入新元素，如台北著名師大夜市滷味店《燈籠滷味》及人氣長龍店《牛角Buffet》均選址新都會廣場開設新界首家分店，韓國人氣優質烤肉店《馬場洞烤肉專門店》亦將於10月進駐，而韓國護膚品牌雪花秀、天然個人護理品牌本木序、小米之家專賣店、天然及有機健康食品店Catalo 及本地時裝品牌Ad-lib亦相繼落戶新都會廣場。

商場在8月份將加碼推廣消費券換領優惠，全方位刺激消費氣氛，帶動人流及銷情。顧客於場內任何商戶消費滿指定金額，即可換領商戶禮券高達HK$1,100，回贈率高達20%。活動將全面推動電子贈券模式，刺激消費氣氛，同時推廣營運電子化。

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