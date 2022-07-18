【消費陷阱】外賣平台投訴個案按年升逾3成　消委會：參加月費計劃前應閱讀收費細節（附其他注意事項）

疫情下，由於社交距離措施和堂食限制，令消費者減少外出用膳，外賣平台服務需求自然大增。然而消費者委員會發現，近年涉及外賣平台的投訴持續上升，今年首六個月，消委會共接獲522宗相關投訴，較去年同期上升逾3成。

消委會發現，除送錯外賣、送餐延誤等老問題仍然時有發生外，近年平台紛紛推出的月費計劃或會籍制度，亦惹來新的爭議，情況令人關注。例如有平台推出有各種折扣優惠的月費計劃，惟打折後的外賣自取價格反而較堂食價更貴；另有消費者在會籍迎新優惠期內刪除聲稱可免費試用的落單應用程式，其信用卡帳戶其後仍繼續被徵收月費。

消委會強調，外賣平台推出各種優惠或會籍制度搶佔市場，原無可厚非，然而其銷售手法或存誤導，甚至令消費者有受騙的感覺，最終不但與消費者產生爭拗，更可能損害平台的商譽，實在得不償失。

消委會敦促外賣平台提升價格透明度，和清楚列明各種收費和相關條款，讓消費者作出知情選擇和提升對服務的信心。另一方面，消費者勿只著眼於平台提供的各種優惠，便匆匆登記帳戶或購買服務，反之應詳細比較平台的收費定價、與堂食之間的差異、優惠條件的限制及有否隱藏收費等魔鬼細節，以保障自身的消費權益。

■使用外賣平台注意事項■

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責任編輯：鄭樂怡

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