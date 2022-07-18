【投資新態度】 00後用虧損買經驗 終悟「投資自己」最可靠

上一篇我們提到00後比90後更懂得投資，更有人在幼稚園時已經首次接觸股票，因而學習理財。今次介紹另一位00後，小美（假名） 就讀金融專業，在大學期間，小美已經爭取去券商研究所實習，在實習期間她買了人生第一隻股票，第一次買的確有賺一點點，不過她表示「整體虧損」。



後來，她認為自己也不是很有天份的人，故此即使是金融專業，但亦不認為「炒股可以當成職業」。因為這個經驗反而讓她養成理財習慣，亦培養了個人的理財方式，她亦表示自己日後會選擇買基金作為投資選擇而非股票。



不少00後由於早接觸金融市場，在比較年青的時候已經初嘗股場上的「真實情況」，有部分00後因為讀書時已有一筆本金去投資，但因為缺乏知識下而輸掉第一筆金，因而變得更加小心，在投身社會後不會太衝動進入股場。在這種失敗的經驗中，亦讓他們領悟「投資自己」是最獲利的方法，只有讓自己持續進步，未來才會有更大的賺錢能力。故他們亦相對較勇於嘗試創業。

「投資自己」永遠唔需要「止蝕」



事實上，理財意識愈早培養愈好，但並不需要太急。95後可以比90後更早理財並不是因為他們特別有錢，其實每個剛畢業的年輕人一般都是比較「窮」，又要還學貸，又要生活等。現時的年輕人較過去早接觸理財投資主要是由於理財市場的滲透率較過往增加，加上在互聯網的興起下，不少理財產品都是年輕人可以輕易接觸得到。



不過值得一提的是「投資」是人人都可以學習的，只是有人「投資成功」賺大錢，亦有很大部分人「投資失敗」，蝕大錢。年輕人要學習投資理財的知識，可以多儲點錢作投資之用，而不是想「一夜暴富」。最好及肯定獲利的投資是「投資自己」，因為人的提升及財富累積都一樣，是爆炸性的，能力到了，即使起步比較晚，也不會擔心賺不到錢。

責任編輯：陳玉蓮

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