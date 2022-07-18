【理財分享】調查 ： 養育一個孩子總開支逾600萬 較16年前升逾5成！

16年前「風之后」李麗珊於曾在恆生銀行一個廣告中表示「養大一個BB要400萬」。相隔16年後，恒生銀行再次邀請李麗珊及育有兩位女兒的影后級女藝人嘉欣分享她們對栽培下一代和規劃退休生活的獨特見解。

為了解大家為未來作準備時的想法，恒生於2022年6月進行了一項優越理財育兒及退休規劃的調查，訪問了逾630名持有港幣100萬元或以上流動資產的優越人士，當中受訪者最為重視的三大人生目標依次為：財務自由或理想生活（78%）、為理想的退休生活做準備（59%），以及為家人提供更好或足夠保障（36%）。630名持有100萬元或以上流動資產的人士，現時養育一個孩子平均每年需花費28.4萬港元，計及通脹總開支達600多萬元，比起16年前的400萬元升55%。

【養一個小朋友唔止400萬？ 生BB前最重要唔係理財計劃 ： 按此】

在調查結果發現，有超過78%受訪者最重視財務自由或理想生活，其中有59%受訪者會為理想生活做準備。調查結果指，已為人父母的受訪者中，普遍願意為家庭作出全方位的承擔，當中79%父母表示顧慮子女未來，希望照顧孩子至他們畢業，有工作可經濟獨立，並表示每年要花費28.4萬元養育一個小孩，根據統計，計及通脹，要養育一個小孩至22歲經濟獨立，合共逾600萬元，較16年前的400萬元升55%。

雖然數字是重要的，不過身為兩女之母的珊珊認為育兒或退休所需的數目只是一個參考數字，實際當然因應個別家庭、個人需要而有所不同，不過最重要帶出的訊息是未雨綢繆，順風當然好，但逆風一樣要支持得住。同樣育有兩位女兒的林嘉欣表示，每個小朋友的個性都不同，相信沒有一個必然適合和正確的養育方案，不過可以肯定的是，應該根據小朋友的天份和興趣去栽培他們。作為父母亦要及早準備，讓小朋友過適合的生活。

【史上最伏投資？富豪話最獲利投資係生仔女 ：按此】

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經



