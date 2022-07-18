【好去處】利奧坊「尋找快樂因子」打卡熱點及周末市集

踏入暑假又要為小朋友尋找節目，恒基地產旗下位於西九龍心臟區域的「利奧坊」商場邀得本地人氣插畫師Messy Desk將經典紅A品牌的招牌產品，精心打造成巨型亮麗的燈罩及漏斗櫈，並注入AR互動元素，傳統設計在呈現嶄新面貌的同時，讓大眾發掘箇中蘊藏的趣味。



此外，為市民帶來更多開心體驗，商場將在活動期間的周末，（7月30、31日、8月6、7日）舉行「尋找快樂因子」市集，細味特色攤檔售賣各款糅合創新元素的傳統物品，尋找快樂因子。

是次市集設有約30個本地品牌，舊物或傳統設計重新包裝。推介的產品：紅A塑膠品牌的經典及生活時尚產品、活字印刷工藝的紙製作品、趣味環保玻璃擺設、嶄新口味蝦子麵等等，不但可緬懷舊有設計的集體回憶，亦可體驗創新元素的心思。此外，人像攝影獲獎達人「千紅」將會在場內舉辦期間限定攝影班，分享人像拍攝的技巧，以及教導製作回收改造的針孔相機。

「尋找快樂因子」互動裝置

日期︰即日至8月31日

地點︰大角咀利得街11號利奧坊地下

時間︰中午12時至晚上8時

「傳統x新造」「尋找快樂因子」週末市集

日期： 2022 年7月30、31日與8月6、7日

地點：大角咀利得街11號利奧坊1樓

時間：中午12時至晚上8時

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