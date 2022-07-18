【投資觀點】歐洲面臨經濟衰退風險 短期内形勢不容樂觀

隨着歐美進一步制裁俄羅斯，這星期對於通脹高燒的歐洲來說，可能是很重要及具啟示的一周，因為既是歐央行公布議息結果，亦是「北溪一號」10日維修期滿恢復通氣的日子，相關決策無不牽扯着當前歐洲面臨的通脹壓力、債務危機及經濟衰退等風險，連帶也會影響環球金融市場走勢。

事實上，眼前3大疊加風險同時襲向歐洲，最新公布的6月份歐元區消費者物價指數愈升愈有，高見8.6%，也較5月的8.05%顯著飆升，是1997年有統計數據以來的最高通脹數字！因此，今周歐洲央行加息似乎是板上釘釘，問題是加0.25厘還是0.5厘而已，但這卻反映出央行面對救經濟還是遏通脹的無奈窘境。須知道，雖然歐元區現今處於零利率，但疫情打擊下歐洲經濟前景暗淡，往後可以大幅加息的空間也頗成疑問，縱使今周如預期出手，對於發高燒的通脹或為時已晚，藥效亦可能事倍功半。

多種不利因素致歐洲通脹高熱

歐洲通脹高熱，但添柴加火的不利因素着實不少。一向以來，歐洲極度依賴俄羅斯相對亷價的天然氣，很大程度上長期壓縮了通脹，亦降低了工商業運作成本，變相加強了競爭力。可是，俄歐「北溪二號」線雖已建成，卻在通氣前因制裁俄國臨門煞停；而「北溪一號」雖保持營運，據報俄方早已主動大削6 成供應，加劇了歐洲通脹。上周，為期10天的一號線例行管道維修完成，俄國會否因G7聲言限制俄原油出口價而報復，來一招斧底抽薪索性關閉所有天然氣供給呢？若然如此，對歐洲尤其是德國的打擊將是全面性的。

德國作為歐洲經濟龍頭，亦是世界的工業生產大國，倘若因被斷氣而拖延生產甚至停產，許多精密機器及化工產品突然斷供，將會是另一場全球供應鏈災難，進一步將脆弱的歐洲經濟推向衰退邊緣。因此，歐洲不但要應對通脹高企，還要同時調整供應鏈結構，可是緩不濟多，轉換不但耗時，更需金錢投入，而上調利率對經濟產生的副作用將更為棘手，可能打亂央行的加息進程。近來，市場對歐洲今年大手加息預期亦相應地降溫，估計年內只會上調1.4厘。美歐加息步伐不同調，息差進一步拉闊，將加劇歐元長期貶值的趨勢，歐元兌美元已跌近至一算水平，往後重見平手也不足為奇。

歐債危機2.0陰霾至今不散

綜觀現實環境，歐元區除了面對高通脹，其實還面臨高槓桿的壓力風險。部分南歐成員國如意大利、西班牙、葡萄牙及希臘等，現今的槓桿率及財赤均高至2010年爆發歐債危機時的水平。 6月中，意大利就上演了驚險的一幕，其10年期國債孳息率突破4厘，與被視為歐盟融資基準的德國國債息 1.7厘不尋常地擴大，歐債危機2.0陰霾至今不散。不過，當年還可依靠德國強盛的經濟實力撐起大局，可是德國今非昔比，自顧不暇，5月出口更驚現30多年來首次貿赤，疫情肆虐加上罷工頻頻，經濟已現疲態，市場擔憂歐債翻版不無道理。

歐元區經濟會否陷入衰退言人人殊，雖然5月綜合PMI雖仍處擴張區，卻是16個月最低，而加息遏通脹必然以犧牲經濟為代價，加上國際政經因素愈益複雜，衰退風險不斷增加似乎是顯而易見的。國際貨幣基金組織（IMF）、經合組織及世銀亦先後提出警告，可能進一步下調全球經濟增長預測，也特別關注歐洲的走勢。看來歐洲經濟短期內不容樂觀。

以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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