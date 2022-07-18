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【港元定存】虛銀最高港元定存息見2.2厘　PAOB新設8個月定存　年息達2.15厘

13:41 2022/07/18

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上周曾發文指有中小行全綫加息【詳見︰港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬】。事實上，各虛擬銀行最近都有微調港元定期存款利息，不論是長息還是短期都有調整。最新的高息之選是天星銀行的6個月港元定息，年息達2.2厘。平安壹脹通亦不遑多讓，新增的8個月定期存款，年利率有2.15厘，同樣是虛銀定存的高息選擇。

■虛擬銀行港元定存利率比較■
（按年息低至高排序）

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虛擬銀行的起存額普遍較低，以達到普及金融的政策目標。比較各間虛擬銀行的最新定存息之後，天星銀行的6個月港元定存息2.2厘稱王，起存額為1,000元，不論是新舊資金都可享此年利率。

平安壹賬通銀行最新宣布新增8個月港元定存，年利率為2.15厘，僅次於天星銀行。起存額同樣屬低門檻，只需100元。至於4個月定存息現時為1.75厘，較之前的1.6厘上調0.15厘。

另外，亦有些虛銀推出2厘定存息計劃，富融銀行的6個月及12個月定存息均為2厘，更不設最低存款額，上限為49,999元。而天星銀行的12個月定存，及WeLab Bank的6個月定存年利率目前均為2厘。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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