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【加密貨幣】Celsius向破產法院申自願重組　OpenSea行政總裁：加密貨幣已進入寒冬

博客 13:31 2022/07/18

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上周加密貨幣市場氣氛持續受裁員及破產壞消息影響，比特幣周一報20,802美元，一周下跌0.15%。以太幣一周上升14.9%，周一報1,339美元。

NFT（非同質代幣）市場OpenSea行政總裁Devin Finzer於7月14日在Twitter上宣布已裁員約20%。他表示市場已進入加密貨幣寒冬和廣泛宏觀經濟不穩定的同時影響，公司需要為長期低迷的可能性做好準備。 Gemini、Crypto.com和Coinbase 最近亦都宣布裁員。

【三箭資本破產致多個加密貨幣平台損失慘重　FTX US與BlockFi簽最終協議解困：按此

Celsius上月因應市場極端狀況暫停了所有的提款、互換和轉帳服務，在加密市場引發了震動。Celsius於7月14日申請破產，循美國《破產法》第11章向破產法院提交自願重組申請。據紐約南區美國破產法院的文件，所列出的合併資產與合併負債估值都介於10億至100億美元。Celsius手持1.67億美元現金，能為重組過程中的業務提供流動性資金。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4909點，一周上升5.9%；ix比特幣指數報5024點，一周下跌0.15%；ix以太幣指數報11507點，一周上升14.9%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4909 +5.9%（+254）
ix比特幣指數 5024 -0.15%（-8）
ix以太幣指數 11507 +14.9%（+1491）
*截至2022年7月18日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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