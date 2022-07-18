內銀股回升 穆迪拆解7大內銀爛尾樓按揭佔比

上周的爛尾樓斷供事件令銀行股急跌，但今早恒指迎來反彈，大型內銀股升1-4%，穆迪發表報告，基於銀行公開披露的數據，列出7隻內銀股當中，停工項目涉及的不良貸款佔該銀行整體按揭貸款比率，普遍均只有0.01%或更低。穆迪並相信，內銀股普遍有很高的撥備覆蓋率，就算拖欠增加，也足夠作緩衝。

停工項目涉不良貸款佔銀行整體按揭貸款

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即使是比率最高的農行（01288），亦只有0.012%。但須留意報告未有列出建行（00939）及中行（03988）的相關比率。

報告同時又列出去年底內銀按揭貸款的不良比率，普遍低於整體不良貸款的比率。

內銀按揭貸款不良比率（截至去年底）

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穆迪指出，爛尾樓斷供事件對銀行及開發商的信貸評級，都有負面的影響。雖然銀行該行更預計按揭違約的數量會增加，這種趨勢可能會進一步削弱購房者的信心，導致他們避免購買預售房產，尤其是來自資金薄弱的民營房地產開發商。如果建築暫停變得更加普遍，銀行也可以設定更高的風險控制標準，這將影響未來6-12個月的房地產銷售。

穆迪相信，爛尾樓相關的按揭貸款違約率上升，將進一步區分財務實力雄厚的開發商與較弱的同行，因為在風險規避增加的情況下，銀行和房地產買家都會轉向較優質的發展商。

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