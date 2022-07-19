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【消費優惠】美心西餅Seafood Festival 麵包系列 減$2

精明消費 09:00 2022/07/19

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由即日起至7月22日，到美心西餅分店買 Seafood Festival 麵包系列，即減2元。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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