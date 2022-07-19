【消費優惠】美心西餅Seafood Festival 麵包系列 減$2 精明消費 09:00 2022/07/19 分享： 分享： 由即日起至7月22日，到美心西餅分店買 Seafood Festival 麵包系列，即減2元。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費陷阱】外賣平台投訴個案按年升逾3成 消委會：參加月費計劃前應閱讀收費細節（附其他注意事項） 2022/07/18 【消費陷阱】外賣平台投訴個案按年升逾3成 消委會：參加月費計劃前應閱讀收費細節（附其他注意事項） 【消費優惠】砂拉越三色奶茶 免費試飲 2022/07/18 【消費優惠】砂拉越三色奶茶 免費試飲 【消費優惠】PEACH JOHN 夏日激減 低至半價 2022/07/18 【消費優惠】PEACH JOHN 夏日激減 低至半價 【好去處】中環石板街酒店新餐廳HUSO 品味百變魚子醬菜式 2022/07/17 【好去處】中環石板街酒店新餐廳HUSO 品味百變魚子醬菜式 【消費優惠】Johnnie Walker夥Doubleshot製作美食、雞尾酒 慶祝推出雪莉桶風味威士忌 2022/07/17 【消費優惠】Johnnie Walker夥Doubleshot製作美食、雞尾酒 慶祝推出雪莉桶風味威士忌 香港 麵包 經濟 美心