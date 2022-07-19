【消費優惠】SOHO east App新會員 送富豪雪糕 KFC App快脆送 9件雞$90  埋單即送葡撻一件

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.SOHO east App：新會員 送富豪雪糕

由即日起至8月20日，下載及成功登記成為SOHO east App 會員 及 Follow SOHO east IG + Facebook 頁面，一經核實，新會員於7個工作天內收到免費富豪雪糕電子換領券。活動當日須出示App內的富豪雪糕免費換領券及相關頁面證明，就可以憑電子券換取香滑軟雪糕一支!

活動詳情:

日期：2022年7月30日；2022年8月20日

時間：15:00-17:00

地點：西灣河太康街55號地下

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2. KFC App：快脆送 9件雞90元 埋單即送葡撻一件

由即日起至8月5日，只要喺KFC APP登入會員、嗌快脆送就可以拎到90元9件香噴噴炸雞嘅優惠券。

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只要經「快脆送」嗌外賣，喺埋單前輸入優惠碼「2022EGGTART」即刻送你葡撻一件。

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3.譚仔三哥米線：外賣自取 加配優惠

即日起至8月14日，凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線、砂砂湯肥牛鹿茸菇米線或其他推廣米線，即可以優惠價加配「小食飲品組合」一份。

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撰文：hket小編

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