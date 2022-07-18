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【1萬元消費券】PayMe加碼優惠吸客　涵蓋HKTVMALL及Klook等 抽獎可贏Tesla Model 3

個人增值 10:46 2022/07/18

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政府推出的1萬元消費券將於8月派發，各大支付平台陸續推出優惠，吸引客戶。滙豐宣布，目前擁有逾270萬名客戶的PayMe加碼推出商戶優惠，於2022年消費券計劃（第二階段）回饋用戶，讓用戶使用消費券的同時，享受多重購物折扣優惠。

PayMe用戶推薦好友可獲iPhone 13 Pro一部

PayMe亦將推出全新推廣，鼓勵用戶到社區小店消費，支持香港中小企。由2022年8月22日至10月22日，用戶於指定小店消費，即可獲25港元折扣優惠券，下次消費滿50港元即自動扣除，每名用戶最多可獲3張優惠券。

另外，登記以PayMe領取消費券的用戶可獲取25港元折扣券一張，適用於全部PayMe for Business商戶，更有機會參加幸運大抽獎贏取Tesla Model 3一部。用戶推薦親朋好友登記以PayMe領取消費券，更可獲額外獎賞。用戶及好友除各自可獲15港元的折扣優惠券外，成功推薦最多好友的用戶可獲Tesla Model 3 一部，而隨後８名推薦最多好友的用戶亦可獲iPhone 13 Pro一部。

用戶使用PayMe領取消費券，將可於一系列不同商戶，享受多項「食、買、玩」折扣優惠：

  • 麥當勞：由2022年8月29日至9月25日，用戶惠顧滿35元或以上，即可獲5元折扣優惠券
  • 星巴克：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿80元或以上，即減15元
  • 東海堂：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿40元或以上，即減10元；惠顧滿100元或以上，即減30元
  • 美心西餅：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿35元或以上，即減10元
  • Paper Stone Bakery：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿35元或以上，即減10元
  • 美心MX：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿38元或以上，即減8元

  • HKTVmall：由2022年7月15日至23日，用戶登記以PayMe領取消費券，並於HKTVmall app惠顧滿300元或以上，即可獲100元折扣優惠券
  • 萬寧：由2022年8月7日至9月30日，用戶於萬寧門市惠顧滿288元或以上，即減最高100元；於萬寧網店惠顧滿688元或以上，即減100元
  • 新地商場：由2022年8月12日起，用戶於23個新地商場消費滿400元或以上，即可於The Point App獲贈25元電子優惠券，送完即止
  • MegaBox：由2022年8月7日至31日，用戶於商場內消費滿800元或以上，最高可獲1,600元MegaBox商戶優惠券，以及最高100元IKEA宜家家居現金券
  • 日本城：由2022年8月7日至10月31日，用戶惠顧滿200元或以上，即減20元；惠顧滿300元或以上，即減35元

  • Klook：由2022年8月7日至31日，用戶惠顧滿500元或以上，即減50元
  • Trip.com：由2022年8月7日至10 月31日，用戶於預約酒店時惠顧滿250元，即減25元；惠顧滿1,500元，即減120元；惠顧滿3,000元，即減200元

 

責任編輯：區祖飛

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