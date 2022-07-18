【美股分析】能量飲品Monster 投資機會就在身邊？

相信香港人對能量飲品Monster不會陌生，在便利店及超市都可以買到，但有無想過投資機會就在身邊？其生產商的股價近日創新高，而且相信強勢可持續。

70後、80後對能量飲品的認知，應該是力保健。千禧世代的答案則很大機會是Monster（魔爪）。Monster Beverage（美：MNST）品牌形象予人年輕兼精力充沛，追溯之下，公司原來有超過80年歷史。近期股價如飲了自家產品一樣，相當醒神，直逼歷史新高，背後原來有兩大原因支持。

夥可口可樂擴張

公司前身是父子檔Hansen's，始於1935年，最初賣天然果汁，之後拓展至碳酸飲品。多年來經營的生意漸走下坡，所以孤注一擲決定轉型，進軍當時冒起的能量飲品市場，結果谷底翻身，能量飲品愈做愈大，公司於2012年正式易名為Monster Beverage，以確立主營業務地位。原本的果汁、碳酸飲品生意於2015年剝離由可口可樂接手，可口可樂更於同年入股Monster，既是股東亦是協助分銷的合作夥伴。

可能是夥拍上軟性飲品巨頭的關係，Monster仿效其多元及多品牌策略路綫，且方向清晰，集中發展能量飲品及另類市場，避免與一眾飲品業巨無霸正面交鋒。有可口可樂的強大分銷網絡，Monster得以在市場迅速擴張，單就美國能量飲品市場，2020年Monster的佔有率達39%，企穩第二位置，僅次於紅牛（Red Bull）的43%。

藉收購進軍酒精飲品市場

公司今年初作新嘗試，落實斥資3.3億美元收購CANarchy Craft Brewery，藉此進軍手工啤酒及酒精梳打水市場（hard seltzer）。CANarchy於2015年創立，年資雖不高，但已躋身美國5大手工啤酒商之列，在全國擁有7個生產設施，手工啤酒及酒精梳打水年產能分別達61萬及21萬桶。最重要是CANarchy已建立豐富品牌組合，對Monster而言，在新市場可即時一步到位，與本業的協同效益相信將逐步浮現。

收購CANarchy的交易已於2月中完成。值得留意，公司數年前已有意涉足酒精飲品市場，管理層似乎亦留有一手準備隨時再出擊。預留作回購股份的4.4億美元餘額，今年首季原封不動。

首季收入升 純利率受壓

Monster截至3月底止第一季，淨銷售15.2億美元，按年上升22.1%，好過市場預期。未計及佣金及折扣等支出，總定單金額17.4億美元，增長20.3%。按部門劃分，由Monster Energy做主打的高性能能量飲品分部淨銷售貢獻14億美元，增加20%；策略品牌分部9,259萬美元，增長36.6%；就新近收購CANarchy而設立的酒精品牌分部，個多月貢獻1,520萬美元。一如大部分消費品企業，疫情之下，Monster同樣面對着運輸、原材料、燃料及包裝等各樣成本急升的挑戰，導致首季毛利率顯著收窄6.4個百分點，至51.1%；毛利則上升8.6%，至7.8億美元。

Monster在控制成本措施方面尚算得宜，經營開支增加25.3%，至3.8億美元；經營開支佔淨銷售比重24.8%，明顯低於疫情前2019年首季的27.7%。至於銷售開支佔淨銷售比重為8.6%，疫情前為11%。經營溢利4億美元，倒退3.5%；經營溢利率收窄7個百分點，至26.3%。純利2.9億美元，減少6.6%；純利率19.4%，收窄5.8個百分點；每股攤薄盈利0.6美元，跌幅6.8%，略低過市場預期。

傳併購惹憧憬

另一原因來得更重要。近月不斷傳出Monster擬與美國酒業一哥Constellation Brands合併，兩者在業務上無明顯重疊，亦符合Monster拓展酒精飲品市場的野心。此外，百事公司失去Bang Energy分銷權，市場已揣測其將另覓目標，繼續擴張能量飲品市場，而Monster和Celsius很大機會在購物清單上。無論結果是強強聯手或被吞併，甚至乎煲「無米粥」，都足以支持股價短期強勢。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：能量飲品Monster 創新高有因】

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