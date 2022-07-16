3大指標預測幣市走向　「反散戶」操作贏面最大？

幣市風向難測，想預示幣市走勢，有哪些指標可參考？幣市專家、香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民（CALVIN）提出3大指標預測幣市走向（詳見下文）。

*足本分析：比特幣2年後再爆升？重溫《ET財智Talk》幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向*

（1）預期槓桿比率

反映做期貨合約的人有多少、多少人開了合約、一買一賣合約即是未平倉合約，如比率高，高市場兇險隨時走「大單邊」



（2）資金費率（Funding rate）

反映市場情緒、氣氛是熾熱抑或悲觀，會否過度興奮，給予方向性啟示；蔡嘉民指，根據數據分析，指標是「燈」，如數據反映市場過熱，可準備反向動作；如指標反映市場淡，則可買上，操作宜與散戶相反。

（3）交易所幣的流入流出（Exchange net flow）

通常有資金流入則會看淡後市下跌；資金流出，則看好後市上升，因為當大戶要沽出加密貨幣，會先於冷錢包取出比特幣放進交易所，然後沽出，後市跌；而當大戶在交易所取走放回冷錢包，後市往往上升。

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

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