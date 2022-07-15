3隻本地銀行股創新低　穆迪解構　呢間銀行最受內房壞賬影響

內地出現爛尾樓斷供潮，事件燒到去本地銀行股，今日就有3間股價創新低，評級機構穆迪解構，當中呢間最受內房壞賬影響；內地一份理財報告發現，「95後」喺理財方面絕對係早熟，讀幼稚園時已接觸股票；富藝斯（Phillips）上半年前5大成交拍品，其中一件係歷來最高成交，一齊入嚟睇下係乜野。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1.【銀行股】3本地銀行股創新低 穆迪解構呢間銀行最受內房壞賬影響

內地出現爛尾樓斷供潮，事件燒到去本地銀行股，今日就有3間股價創新低，評級機構穆迪解構，當中呢間最受內房壞賬影響

2. 【投資新態度】00後比90後更懂投資？ 平均22歲買入人生第一隻基金

內地一份理財報告發現，「95後」喺理財方面絕對係早熟，讀幼稚園時已接觸股票

3. 【品味投資】富藝斯上半年全球總成交額達58.5億元 巴斯奇亞「無題」成歷來最高成交品

富藝斯（Phillips）上半年前5大成交拍品，其中一件係歷來最高成交，一齊入嚟睇下係乜野。

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