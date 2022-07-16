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【健康增值】過度活躍症孩子好難攪？ 7大減少鬧情緒實用方法

個人增值 19:00 2022/07/16

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家有過度活躍症（ADHD）孩子，對家長來說是一個挑戰，尤其是日常中無論起居飲食、學習、參與課外活動，孩子鬧別扭時，有時未必一時三刻可以平復。

美國有線電視新聞網（CNN）深明ADHD父母需要，提出7個方案供他們參考，如何處理ADHD孩子鬧情緒的實用方法。

1）提前計劃日常生活細則

每天晚上和ADHD孩子坐下來談談他們早上要做的例行事情，例如上學前早上必須完成的所有事情、前一天晚上可以處理哪些任務，然後與孩子為需要完成的每項任務或活動制定詳細時間表，並寫上具體步驟。通過這種方式，他們可以參考日程安排，減少遺忘做一些重要事項。此外，將大任務分解成小步驟，讓孩子更容易付諸行動。

2）孩子要有足夠睡眠

當孩子患有過度活躍症時，想早上減少鬧情緒發生，他們有優質睡眠頗為關鍵。然而許多患有過度活躍症的孩子難以入睡，這情況高達70%。要獲得良好睡眠，訂立定時的就寢時間能事半功倍，如果仍不奏效，可諮詢家庭醫生的意見，從作息時間入手，甚至是調整他們正在服用的藥物，因為有時過度活躍症的藥物，會導致睡眠問題。

3）表達對孩子的信心

重複這些說話：「你可以做得到。」父母的支持往往是ADHD孩子的信心來源與強心針。根據研究，對患有注意力不足、多動障礙的患者，向他們不斷灌輸負面情緒和說話，會損害孩子的自尊心。CNN的專家提出，找機會表揚孩子，最重要是不要空泛的亂讚，注意他們做得好的地方，具體地讚賞，年紀小的孩子，家長甚至可以使用獎勵表明確表示。

4）將重要物品放在當眼處

患有過度活躍症的孩子可能健忘且雜亂無章，如將書包或需要帶的東西放在門口，孩子會更容易記住。此舉除可減少因帶漏東西令孩子在學校受責外，也減低父母嘮叨、煩躁甚至責罵子女、孩子被罵後心情變差的惡性循環。

5）盡量減少干擾

ADHD患者可能會因音樂、噪音等，令他們注意力分心，如當他們正在專心做一些事情時，宜關上電視、手機或收音機，盡量減少干擾。

6）專注吃一頓豐盛早餐

對於早餐有人喜歡豐盛有人只喝一杯咖啡，但孩子需要吃一頓健康的早膳，因為飢腸轆轆會令人分心，無法集中注意力，即使他們沒有過度活躍症。

7）保持冷靜

當ADHD小朋友鬧不快時，要平復他們有時並不容易，父母面對這窘境，要先保持冷靜，要知道生氣和責罵孩子並不能解決問題，而且可能會令雙方更加焦慮和火上加油。這時候嘗試將怒火擱在一旁，待大家都冷靜後，再和孩子討論。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：過度活躍症孩子 減少鬧情緒的7個實用方法（收費文章）】

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