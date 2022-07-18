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【保險保障】唔想被月供、年供束縛？　比較4大即買即保運動保單日保費　邊間單日保費低至8.1元？

個人增值 17:00 2022/07/18

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隨着年輕一代不斷追求健康的生活和飲食習慣，運動絕對是不可缺少的活動之一。不過，運動健身難免會有突如其來的小意外，加上踏入7至8月炎熱的天氣，最容易有中暑。而在香港保險市場上都設有多種運動保險保障，各有不同保障特色，到底邊一種適合自己呢？

雖然市面上有不少運動或意外保險，但大多要一次過付一季或一年的保費。而本網為大家整理了市場上4間不同保險公司，可以只投保一天、做到「即買即保」的運動保險，列出了它們的保費、受保範圍、投保條件以及是否需要自付費，同時本網亦按每日保費及計劃進行比較。4間保險公司分別有AIA「競跑保」、東亞銀行「運動樂全保」基本（消閒）計劃、AVO「動．敢」 運動保障以及YAS推出的「行山保」、「跑步保」、「踩車保」。

簡單介紹，AIA「競跑保」保障期可選擇1日、3日、30及90日；東亞銀行「運動樂全保」中的基本（消閒）計劃可選擇1日及3日受保期；AVO「動．敢」可選擇購買日票、季票、年票；而YAS 3大保險保障則是按套票形式，一次性支付。大家不妨了解，即使臨時決定運動或行山都可以有保障。

AIA只涵蓋跑步比賽保障　單日保費最貴

AIA「競跑保」只保障公眾參與的跑步比賽或活動，包括越野跑､馬拉松､公路跑步及山地越野跑，但不包括任何以跑步作為其組成部份的多項運動。它的保障範圍包括跑步創傷保障例如中暑、野外保障。而其保費是按個人年齡而定，以實際年齡為23歲，保障額設定為50萬港元，1日的保費為79元，是4間保險公司最貴。

東亞銀行「運動樂全保」由藍十字（亞太）保險有限公司承保，其基本（消閒）計劃提供１日及３日受保期，其涵蓋逾30種受保運動，包括多種球類運動、田徑項目等，而保障範圍包括最高賠償額25萬港元的個人意外保障。此計劃的１日保費原價為15元，現在投保不論是否Loyalty Club會員保費均為10.5元。若果受保期選擇為3日保費會更優惠，即時投保保費為24.5元，平均一日只需要8.1元。

AVO是一間虛擬一般保險公司，其「動．敢」 運動保障涵蓋42種運動，包括極限運動BMX自由花式和花式滑板車，1日保費為16元，若選擇購買最長的7日受保期，則為90元，平均1日保費為12.8元。若果要參加業餘比賽可以加購40元的保障。

YAS保費靈活彈性　自負額最高

YAS是一間本港較為創新的保險公司，現時已推出了3種運動保障包括「行山保」、「跑步保」和「踩車保」。它們的保障是按計劃列明的保障日期，例如「行山保」一次購買保費為75元，共保障5程，收費為15元一程，每程6小時；「跑步保」收費為50元購買500公里保障里數，每程起錶為5公里，隨後逐公里扣減；「踩車保」則是75元購買5程行山保障，平均每程15元，每程有6小時保障，有效期6個月。而YAS「踩車保」會包括1萬元單車失竊保障，而每次事故或意外自負額為索償總額的20%。

不過，在４間保險公司中，只有AVO和YAS需要支付自負費。AVO的自負額是每次損失的首1,000元，而YAS保險的「行山保」、「跑步保」和「踩車保」3項保險服務中的中醫治療都包括500元的自負費。

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以上保險公司保險保障設有條款細則，詳情請參閱各保險公司網站。

責任編輯：區祖飛

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