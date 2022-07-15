  • 32°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】富藝斯上半年全球總成交額達58.5億元　巴斯奇亞「無題」成歷來最高成交品

個人增值 17:56 2022/07/15

分享：

分享：

踏入7月份，2022年正要開始下半年度，而上半年多個拍賣行舉辦了多場拍賣，不少競投者都非常踴躍。富藝斯（Phillips）今日公布2022年上半年全球總成交額，錄得逾7.46億美元（約58.5億港元），同時列出2022上半年前5大成交拍品，這5件拍品同樣為藝術畫作。

連續18個月鐘錶拍賣皆100%成交

富藝斯指，2022上半年全球總成交額錄得逾7.46億美元，較去年同期增長37%，今年上半年拍賣吸引大量新客戶踴躍參與競投，44%的買家為富藝斯新客戶。而限量版畫及鐘錶2大門類拍賣吸引最多新客戶。來自日本企業家前澤友作珍藏的尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年鉅作「無題」在紐約「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣以8,500萬美元（約6.63億港元）成交，由亞洲客戶投得，成為富藝斯歷來最高成交拍品，列入富藝斯上半年5大成交拍品的第一位。

而富藝斯鐘錶部門創下連續18個月橫跨日內瓦、香港及紐約之全球鐘錶拍賣皆100%全數成交，2022上半年總成交額逾1.27億美元（約9.96億港元），共15隻時計逾百萬美元成交，再度領銜鐘錶拍賣市場。

西九文化區為亞洲區總部

富藝斯行政總裁史提芬・布魯克斯（Stephen Brooks）表示，將於秋季在洛杉磯開設全新的藝術空間，而位於嶄新且充滿活力的香港西九文化區的亞洲區總部也將分階段開幕。這個夏季除了有網上拍賣，也有別具特色的展售會在不同城市推出。

■富藝斯2022上半年前5大成交拍品■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新7月15日）
今日
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新7月15日）
【品味投資ｘNFT】輕井澤首推「輕井澤1970絕響50年」 NFT　起拍價逾60萬港元
2022/07/14
【品味投資ｘNFT】輕井澤首推「輕井澤1970絕響50年」 NFT　起拍價逾60萬港元
【品味投資】Cartier緬甸紅寶石配鑽石戒指7月13日拍賣　最高估價5,200萬元
2022/07/12
【品味投資】Cartier緬甸紅寶石配鑽石戒指7月13日拍賣　最高估價5,200萬元
【品味投資】Hermès鱷魚皮喜馬拉雅Kelly手袋最高估價180萬　同品牌傢俱椅子最高估價10萬
2022/07/11
【品味投資】Hermès鱷魚皮喜馬拉雅Kelly手袋最高估價180萬　同品牌傢俱椅子最高估價10萬
【品味投資】保利十周年拍賣7月10日舉行　97年回歸限量版AP腕錶成焦點　最高估價55萬元
2022/07/07
【品味投資】保利十周年拍賣7月10日舉行　97年回歸限量版AP腕錶成焦點　最高估價55萬元
日內瓦 港元 成交 拍賣 鐘錶 西九文化區 文娛藝術 洛杉磯 日本 鐘錶

上一篇文章

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新7月15日）

下一篇文章

【中秋節2022】K11集團發起月餅捐贈　以優惠價298元發售向基層市民送暖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【高息定存】港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬 (新增各銀行最高年息)
【高息定存】港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬 (新增各銀行最高年息)
【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓
【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【高息定存】3個月美元定存最高2.8厘 強美金之選 中小行期內賺息可達1.3萬元
【高息定存】3個月美元定存最高2.8厘 強美金之選 中小行期內賺息可達1.3萬元
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款