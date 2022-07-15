【品味投資】富藝斯上半年全球總成交額達58.5億元　巴斯奇亞「無題」成歷來最高成交品

踏入7月份，2022年正要開始下半年度，而上半年多個拍賣行舉辦了多場拍賣，不少競投者都非常踴躍。富藝斯（Phillips）今日公布2022年上半年全球總成交額，錄得逾7.46億美元（約58.5億港元），同時列出2022上半年前5大成交拍品，這5件拍品同樣為藝術畫作。

連續18個月鐘錶拍賣皆100%成交

富藝斯指，2022上半年全球總成交額錄得逾7.46億美元，較去年同期增長37%，今年上半年拍賣吸引大量新客戶踴躍參與競投，44%的買家為富藝斯新客戶。而限量版畫及鐘錶2大門類拍賣吸引最多新客戶。來自日本企業家前澤友作珍藏的尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年鉅作「無題」在紐約「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣以8,500萬美元（約6.63億港元）成交，由亞洲客戶投得，成為富藝斯歷來最高成交拍品，列入富藝斯上半年5大成交拍品的第一位。

而富藝斯鐘錶部門創下連續18個月橫跨日內瓦、香港及紐約之全球鐘錶拍賣皆100%全數成交，2022上半年總成交額逾1.27億美元（約9.96億港元），共15隻時計逾百萬美元成交，再度領銜鐘錶拍賣市場。

西九文化區為亞洲區總部

富藝斯行政總裁史提芬・布魯克斯（Stephen Brooks）表示，將於秋季在洛杉磯開設全新的藝術空間，而位於嶄新且充滿活力的香港西九文化區的亞洲區總部也將分階段開幕。這個夏季除了有網上拍賣，也有別具特色的展售會在不同城市推出。

■富藝斯2022上半年前5大成交拍品■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經