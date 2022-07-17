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【好去處】中環石板街酒店新餐廳HUSO 品味百變魚子醬菜式

精明消費 15:00 2022/07/17

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中環的砵甸乍街，是香港政府於1858年為紀念第一任港督而命名。整條街都以石塊鋪砌，沿路陡斜，港人都愛稱它做石板街。而在這條具百年歷史兼且是香港一級歷史建築的街道上，就屹立着走精品路綫的香港石板街酒店，酒店最近亦有新餐廳HUSO進駐，糅合地中海與法式料理元素，主打品嘗優質魚子醬及頂級香檳，加上優雅高貴的用餐環境，為饕客打造出極致的味覺視覺盛宴。

店名HUSO，是取自專門盛產頂級魚子醬品種的一款鱘魚，因其魚卵珍貴稀有而見稱，奢華感十足，與店家希望帶給食客的觀感不謀而合。餐廳內部寬敞明亮，以溫馨柔和的淺色作主調，並以多幅當代藝術品及裝飾品作點綴，更添法式風情。

魚子醬創意菜式

作為專門品鑑魚子醬及香檳的高級餐廳，主角之一的魚子醬當然絕不欺場。大廚們特意選用多款珍稀魚子醬入饌，炮製出一道道富法式地中海味道的佳餚。店家從全球不同地區搜羅優質魚子醬，如有法國魚子醬Caviar Francais，其突出的鹹鮮味深受食客喜愛，又或是富鮮明海水鹹香味兼厚實濃郁的入門級款式，最適合初嘗魚子醬的客人享用。

菜式方面，首推有日本生蠔配香檳及魚子醬（$128），來自日本沿海水域的生蠔隻隻新鮮飽滿，浸泡在透心涼的冰凍香檳及雞湯中，令生蠔處於2至3℃的完美溫度間，再於蠔面綴以甘香的法國魚子醬，無論賣相或味道都令人驚艷。

著名釀酒區香檳

酒單方面，既稱得上是主打香檳的餐廳，理所當然是以香檳為主。餐廳嚴選了3大釀酒葡萄品種，包括白葡萄Chardonnay、黑葡萄Pinot Noir及Pinot Meunier。當中推介香檳包括有Vilmart & Cie, Grande Reserve Premier Cru, Brut，其氣泡綿密細緻，淺金黃色的香檳香氣十足，適合搭配肉丸、鮮魚及硬芝士等品嘗。

HUSO

地址：中環皇后大道中74號石板街酒店1樓2號舖

電話：5801 1280 / 9036 8898

營業時間：周一至日12nn-3pm、6pm-10:30pm

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作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：中環石板街酒店 新法式地中海餐廳 品味奢華香檳魚子醬（收費文章）】

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