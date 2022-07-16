【好去處】嘉里酒店推自助晚餐及下午茶　歎東南亞菜及榴槤主題盛宴

香港嘉里酒店大灣咖啡廳首設周末下午茶自助餐時段（每位$300 /另加一，逢周六及日供應），讓食客專享105分鐘的美食之旅，囊括沙律、現場即製美食、輕食鹹點、飯麵和精緻甜品多個範疇。

因呼應東南亞及榴槤主題，每次有多達10款特色菜餚及8款甜點供應，會輪流登場的主題美食有榴槤薄餅、脆炸D24榴槤球、D101港式榴槤西多士、泰式炒金邊粉、印尼炒飯、馬來西亞煎蠔餅、韓式石頭鍋、越南米紙卷和斑蘭葉炸雞等。

酒店行政糕餅總廚Jerome Husson設計的8款自家製榴槤甜品是下午茶的一大亮點，包括有加入了榴槤肉製作的巴斯克蛋糕、麻糬銅鑼燒、芒果糯米飯、歌劇院蛋糕和拿破崙等。食客亦可於自助餐時段內無限暢飲椰子水、香茅檸檬特飲和咖啡等。

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另外，酒店亦推出以東南亞及榴槤做主題的自助晚餐（每位$688起/另加一），除了供應一向受歡迎的凍海鮮、日式刺身及西式烤肉外，超過30款的東南亞冷盤前菜、湯品及熱葷亦輪流供應。當中有大家熟悉的名菜，如新加坡炒辣蟹、肉骨茶配油炸鬼、金不換辣椒炒青口、泰式香茅雞、巴東牛肉、炸蝦餅、泰式炒辣肉碎、海南雞飯、冬蔭功和新加坡麥片蝦等。

廚師團隊更為一眾榴槤控創作出以果王入饌的鹹甜美食，其中不能錯過的有極考廚師功架、外脆內嫩的炸榴槤鮮奶，以及於周末限定、即場在餐廳戶外平台以炭爐明火燒烤的榴槤乞丐雞，嫩滑多汁的春雞肉帶有榴槤清幽的香氣，讓食客以另一角度品嘗榴槤的滋味。

此外，逢周五至周日晚市時段，餐廳為每位成人食客免費奉上榴槤嘗味拼盤一份，可細味4款是日精選新鮮榴槤品種，包括貓山皇（口味濃郁、帶回甘果香）、紅肉D101（味道清甜、綿密軟糯）、紅蝦（橙紅色澤、味道香濃）及蘇丹王D24（甜而不膩、呈奶油狀）等，每日榴槤口味因貨源供應而有所調整。

香港嘉里酒店大灣咖啡廳

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

電話：2252 5246

作者、責任編輯：招美寶

【原文：嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴（收費文章）】

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