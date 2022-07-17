  • 32°C
香港時間 : 2022717日 (週日) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠後遺症 可以針灸+中藥+刮痧 三管齊下改善

個人增值 13:00 2022/07/17

分享：

分享：

有專家推算，本港第五波疫情逾400萬人感染新冠肺炎。部分中了新冠的患者就算治癒後，仍有後遺症，包括咳嗽、腦霧、失眠等長新冠影響，原來尚有一個較少人留意的問題--嗅覺異常，當中可以是聞到奇怪的異味以及聞不到味道，十分極端。

有中醫指用上「中醫三寶」：針灸+中藥+刮痧，三綫並行有助改善嗅覺異常的問題。

陳小姐曾於數月前染上新冠肺炎，當時屬於無症狀感染，並無任何不適。但在感染後一個月開始發現自己嗅覺異常，除了聞不到大部分日常生活的氣味外，更出現幻嗅，每日晚上都會聞到一股燒焦的味道，令到本身是咖啡愛好者的陳小姐連咖啡的香味都聞不到，影響生活質素。除此之外，每天到下午4時半的時候，陳小姐就會異常疲倦，影響工作，而身邊的同事都察覺得到。

外邪未清 症狀持續

陳小姐接受中醫治療，中醫透過望聞問切，推斷出她的症狀是因為新冠肺炎的外邪未清所致，處方解表祛邪的中藥，針灸肺經的穴位以及在肺經進行刮痧，讓殘留在肺經的熱邪從經絡散去。

陳小姐於一星期後覆診，發覺能重新聞到咖啡的香味，幻嗅也只曾經短暫出現過一、兩分鐘後並未有再出現，之後她下午時份「定時定候到訪」的疲勞情況也大為減少。

為何新冠患者會出現嗅覺異常？註冊中醫師關証顥剖析：「目前醫學界尚未有明確共識，有研究認為新冠病毒會攻擊鼻腔內的支持細胞，這些支持細胞受損，就會影響嗅覺神經元的功能，造成嗅覺異常。亦有部分研究認為感染新冠肺炎後，身體會持續維持一個炎症狀態，而這個炎症狀態亦會造成嗅覺異常。」中醫認為肺開竅於鼻，而新冠肺炎之疫邪侵襲肺部，當外邪仍未散去，或肺部的經絡氣血已經被新冠病毒之邪損傷，就會影響嗅覺。

兩類後遺症

「中招」後仍有的長新冠，關醫師指大致分為兩種：新冠外邪未清，以及臟腑氣血受新冠肺炎之邪損傷。「前者非常常見，外邪未清相當於感冒未清，許多人以為一旦快速測試陰性便痊癒，其實外邪尚未清除，便會造成後遺症症狀。這類病人往往會有浮脈以及其他表證未解的症狀，透過解表祛邪的中藥以及針灸治療，可以明顯減輕相關症狀。」

第二類病人往往是因為患有新冠肺炎期間損傷自身氣血，臟腑功能失調。部分病人是因為肺臟的功能失調、清竅不通，所以出現呼吸不暢、嗅覺異常以及腦霧等症狀。部分患者可能因為痰濁未清，出現關節疼痛、身體沉重及腹脹腹瀉。部分患者因為患病期間損傷脾胃，痰濁停留於體內不化，出現咳嗽有痰、身體沉重、腹脹便溏等症狀。

關醫師表示，要治療上述長新冠，首先要辨別患者外邪是否還存在，若有便要以解表祛邪的方法「清感冒」；若無外邪，便需要辨別到底是甚麼臟腑的氣血受損，再針對性作出治療。另外，除中藥外，針灸治療可以於經絡直接產生作用，對曾經接受中藥治療而症狀改善未明顯者，往往針灸治療會帶來更好效果。

刮痧調整經絡

另一方法是刮痧。刮痧是運用刮痧板和火罐等工具，根據中醫經脈理論，進行刮、捏等物理刺激，使局部皮膚發紅充血或點狀出血的治療方法。關醫師進一步解說：「刮痧有調整經絡的作用，對於感冒、鼻塞、失眠、腸胃病、痛症等都有作用。新冠肺炎後遺症患者常出現肺經的經絡病變，進行肺經刮痧可以幫助疏通肺經經期，紓緩後遺症症狀。」惟要注意肝腎功能不全、嚴重心血管疾病，局部有皮膚感染、潰瘍、有凝血障礙者，以及孕婦的腹部，腰骶部忌用刮痧。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：新冠後遺症——嗅覺異常 針灸+中藥+刮痧三管齊下改善（收費文章）】

＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【健康增值】過度活躍症孩子好難攪？ 7大減少鬧情緒實用方法
2022/07/16
【健康增值】過度活躍症孩子好難攪？ 7大減少鬧情緒實用方法
【大灣區】港大深圳醫院可用醫療券 餘額回港後可續用
2022/07/15
【大灣區】港大深圳醫院可用醫療券 餘額回港後可續用
【投資新態度】00後比90後更懂投資？ 平均22歲買入人生第一隻基金
2022/07/15
【投資新態度】00後比90後更懂投資？ 平均22歲買入人生第一隻基金
【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓
2022/07/14
【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓
【串流平台】Netflix 與微軟合作推出新的廣告支持訂閱計劃
2022/07/14
【串流平台】Netflix 與微軟合作推出新的廣告支持訂閱計劃
中醫師 編輯 損傷 鼻塞 治療 經濟 運動 副作用 後遺症 刮痧

下一篇文章

【消費優惠】Johnnie Walker夥Doubleshot製作美食、雞尾酒　慶祝推出雪莉桶風味威士忌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

炒幣慎防中伏被走數　1個關鍵揀交易平台
炒幣慎防中伏被走數　1個關鍵揀交易平台
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
3大指標預測幣市走向　「反散戶」操作贏面最大？
3大指標預測幣市走向　「反散戶」操作贏面最大？
美股拉跌幣市 VS 幣市拉跌股市邊樣真？分析美股、幣市關係
美股拉跌幣市 VS 幣市拉跌股市邊樣真？分析美股、幣市關係
【高息定存】港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬 (新增各銀行最高年息)
【高息定存】港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬 (新增各銀行最高年息)
【健康增值】過度活躍症孩子好難攪？ 7大減少鬧情緒實用方法
【健康增值】過度活躍症孩子好難攪？ 7大減少鬧情緒實用方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款