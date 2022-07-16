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谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展 「貓貓藝術生活圈」

個人增值 13:00 2022/07/16

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位於尖沙咀的谷辰，不時會於店內為不同主題活動和推廣設立裝置及展覽，讓顧客有多元化的購物體驗。由即日起至8月1日，谷辰聯乘藝術團體ARTube，將店內打造成「Cat in the Loft期間限定藝術商店」，以當前流行的NFT及像素風（Pixel Art）藝術元素為題，變身成貓奴朝聖地，建立「貓貓藝術生活圈」。

谷辰一直推廣日式精緻優質生活，提供日本食材、輕食和各式生活精品，成為和式生活文化集散地。

今次聯乘藝術團體ARTube，邀請了13位對貓貓與藝術都有藝文見解的藝術家合作，包括：A Little Drawer、Angel Hui、artandi、Cherry、CRAFITI、Goodbye Victoria、Go with the throw pottery、Hin、Kenix Lai、Oh.Mankee文盈、MZK LIFE、Wini Yue及You Are Beloved。

    點擊圖片放大

臥虎藏龍藝術家

當中不少藝術家都是臥虎藏龍，如Kenix Lai曾於Royal School of Needlework（RSN）學習英式刺繡，並考獲JLL（財）日本生涯學習協議會刺繡高級班認可證；Oh.Mankee文盈早前出戰LIMITS數碼藝術極限挑戰賽的香港區及亞洲賽，憑藉20分鐘的想像與速畫，勇奪冠軍。

Angel Hui今年更獲法國興業銀行「Call for Artists」藝術家獎，可見各藝術家來頭不少。他們以插畫、寫生、刺繡、玩具、人體彩繪、陶瓷、養生茶、藝術生活品及客製皮革等藝術品呈現貓主子的生活，令谷辰儼如「夏日貓貓胡士托」，為「貓奴夏日」加添濃厚的藝術色彩。

除了藝術展品外，店內亦設置不同的打卡熱點，休息區將會變成讓貓主子大展身手，及貓奴可以一起與摯愛自拍的「貓奴打卡遊樂場」，並有貓貓最喜愛的巨型爬架，讓貓貓站在最高位監視大家的一舉一動，傲視群奴！。

作者、責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展＋人貓打卡位（收費文章）】

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