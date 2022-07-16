【好去處】灣仔新酒店餐廳TANGRAM登場 「七巧板」獨特烹飪技術

灣仔最近有新酒店AKI Hong Kong - MGallery（香港明怡美憬閣精選酒店）登場，外形時尚摩登。酒店內有一間西餐廳TANGRAM，以充滿玩味的和風西班牙小食及環球風味午餐便當做主打，配合室內簡約素雅的環境，相信不難成為灣仔區最新的人氣餐廳。餐廳名字TANGRAM，靈感取材自深受歡迎的同名益智遊戲「七巧板」（Tangram），理念是將獨立的烹飪元素互相配搭，組合成精緻美味像藝術品的美食。



餐牌內最具特色的，便是西班牙小食菜單，共分8個類別，包括和風西班牙小食Japas、主廚推薦美食、傳統西班牙小食、素食、Crostini香脆迷你多士、日式串燒、芝士和火腿。



午餐便當也是餐廳一大賣點，每個便當包括3款精選美食，更不時轉款，務求帶給食客新鮮感。西式便當包括生牛肉沙律、紅鯛配西班牙香腸醬等。亞洲風味的便當，則包括川味雞肉配玉竹沙葛伴沙律、海鮮燴飯配蜜烤時蔬等。

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TANGRAM

地址：灣仔謝斐道239號香港明怡美憬閣精選酒店2樓

電話：2121 5021

營業時間：周一至周五6:30am - 11pm、周六、日及公眾假期7am -11pm



作者、責任編輯：招美寶

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【原文：灣仔新酒店餐廳TANGRAM登場 嘗玩味西班牙小食+環球便當（收費文章）】

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