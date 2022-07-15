  • 33°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節2022】K11集團發起月餅捐贈　以優惠價298元發售向基層市民送暖

個人增值 16:14 2022/07/15

分享：

分享：

新世界 （00017） 旗下K11集團舉辦「人月兩團圓月餅傳愛意」月餅捐贈活動，邀請K11集團員工及社會各界一同將K11集團月餅贈予基層人士，讓大家佳節團圓「愛互送」兼源頭減廢，善用關愛解決月餅過剩問題。月餅均以優惠價298元發售，公眾即日起至8月12日可於K11 Design Store登記及付款。

K11集團指，今年的中秋節亦會向各員工送上月餅乙盒，然而疫情持續，影響各行各業，加上近月糧油食品漲價，不少基層仍缺乏物資。因此，K11集團舉辦「人月兩團圓 月餅傳愛意」月餅捐贈活動，並提供精美一盒6件月餅禮盒以供捐贈，讓員工可以選擇捐出公司送贈的月餅，或捐款額外購買K11集團月餅贈予有需要人士。 

經網頁或二維碼享優惠價購買

為傳揚關愛精神，K11集團更邀請各個企業合作伙伴及公眾參與是次活動。企業伙伴於7月邀請公司內部員工參與活動，公眾亦可由即日起至8月12日透過網頁或掃瞄二維碼，於K11 Design Store登記及付款。為鼓勵公眾一同向有需要的人士送上暖意，所有經活動網頁及二維碼購買的月餅，均以優惠價298元發售，原價488元）。K11會將各界捐贈之月餅交予「Share for Good 愛互送」，由該平台於8月30日起透過受惠機構捐予有需要人士。 

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文
QR Code 月餅 新世界 中秋節 著數優惠 疫情

下一篇文章

【ET財智Talk】商品升浪已玩完？艾德文錦輝拆解油價、黃金最新走勢　7月18日晚上8時見！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓
【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
【高息定存】3個月美元定存最高2.8厘 強美金之選 中小行期內賺息可達1.3萬元
【高息定存】3個月美元定存最高2.8厘 強美金之選 中小行期內賺息可達1.3萬元
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【高息定存】港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬 (新增各銀行最高年息)
【高息定存】港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬 (新增各銀行最高年息)
【史上最伏投資？】富豪話最獲利投資係生仔女？（附富豪擁有子女數目排行榜） Tesla創辦人馬斯克 　9個子女都只係排第四！
【史上最伏投資？】富豪話最獲利投資係生仔女？（附富豪擁有子女數目排行榜） Tesla創辦人馬斯克 　9個子女都只係排第四！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款