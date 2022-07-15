【中秋節2022】K11集團發起月餅捐贈　以優惠價298元發售向基層市民送暖

新世界 （00017） 旗下K11集團舉辦「人月兩團圓月餅傳愛意」月餅捐贈活動，邀請K11集團員工及社會各界一同將K11集團月餅贈予基層人士，讓大家佳節團圓「愛互送」兼源頭減廢，善用關愛解決月餅過剩問題。月餅均以優惠價298元發售，公眾即日起至8月12日可於K11 Design Store登記及付款。

K11集團指，今年的中秋節亦會向各員工送上月餅乙盒，然而疫情持續，影響各行各業，加上近月糧油食品漲價，不少基層仍缺乏物資。因此，K11集團舉辦「人月兩團圓 月餅傳愛意」月餅捐贈活動，並提供精美一盒6件月餅禮盒以供捐贈，讓員工可以選擇捐出公司送贈的月餅，或捐款額外購買K11集團月餅贈予有需要人士。

經網頁或二維碼享優惠價購買

為傳揚關愛精神，K11集團更邀請各個企業合作伙伴及公眾參與是次活動。企業伙伴於7月邀請公司內部員工參與活動，公眾亦可由即日起至8月12日透過網頁或掃瞄二維碼，於K11 Design Store登記及付款。為鼓勵公眾一同向有需要的人士送上暖意，所有經活動網頁及二維碼購買的月餅，均以優惠價298元發售，原價488元）。K11會將各界捐贈之月餅交予「Share for Good 愛互送」，由該平台於8月30日起透過受惠機構捐予有需要人士。

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責任編輯：區祖飛

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