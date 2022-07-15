客戶資產縮水 又有旅行限制 外資行亞洲財富管理業務 收入減少

近年多間外資行都集中拓展亞洲業務，特別看準中國及東盟的財富管理業務。但據彭博指出，亞洲客戶交易活動大減，威脅到這批外資行的生意。

報道指，瑞銀和花旗等銀行上半年在該地區的財富管理收入，出現了雙位數的跌幅。上個月曾警告第二季業績會受到客戶退出影響的瑞信，料將出現類似幅度的減少。



這種預期與往年的強勁表現形成鮮明對比，突顯出客戶情緒轉弱。事實上，近年外資行多以香港或新加坡為基地，進軍亞洲財富管理業務。花旗此前出售多個國家或地區的消費金融業務，唯獨強調看好香港及新加坡。

根據Capgemini的報告，在過去十年中，亞洲高淨值人士的數量和財富增長都冠絕全球，但在2021年，亞洲已落後於歐洲和北美。

收入減少主要來自中國的兩大因素，首先中國政府對不同行業作出整頓，包括科技、手遊、教育以致房地產等，這令亞洲市場重創，客戶不但承受虧損，也不願交易。



另外，疫情期間的旅行限制令銀行員工更難與客戶面對面會談。彭博的報道指，瑞信給了該地區新的客戶經理更多時間來實現收入目標。



報道引述瑞銀亞太區財富管理聯席主管盧彩雲（Amy Lo）較早前在香港說，上半年對所有人來說都是艱難的時期。



報道又引述花旗發言人表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，該公司2022年上半年在亞洲的私人銀行客戶按年增加10%，預期下半年其在亞洲的財富業務將有進一步發展勢頭。瑞信發言人拒絕就亞洲財富收入業務發表評論，稱該銀行致力於在該地區進行投資，無論短期市場波動如何。瑞銀發言人拒絕置評。

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